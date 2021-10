Überholendes Auto übersehen: 8000 Euro Schaden

Ein Mann wollte einen Lkw bei Fremdingen überholen. Doch dann musste er feststellen, dass bereits ein anderer Fahrer zum Überholen angesetzt hatte.

Ein Unfall hat sich am Mittwochnachmittag in Fremdingen ereignet. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer setzte auf der B25 zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw an, übersah aber dabei aber laut Polizeibericht den hinter ihm fahrenden Pkw, der bereits im Überholvorgang war.

Die Fahrer konnten eine Streifkollision nicht mehr vermeiden. Keiner der Verkehrsbeteiligten wurde verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (pm)