11:56 Uhr

Fremdingen: Wohnungen statt Apotheke

Einen Nachfolger für die Apotheke in Fremdingen gibt es nicht. Deshalb entstehen in den Räumen jetzt Wohnungen.

Plus Vergeblich wurde im Nordries ein Nachfolger für die Leonhardi-Apotheke gesucht. Doch es gibt auch gute Nachrichten aus der Geschäftswelt.

In der Gemeinde Fremdingen wird es in absehbarer Zeit wieder eine Metzgerei geben. Die Familie John will gegenüber der früheren Metzgerei Christ in der Hauptstraße in einem Gebäude auf dem eigenen Anwesen künftig zunächst freitags und samstags Fleisch- und Wurstwaren für die Bevölkerung anbieten.

Familie betrieb bis Sommer 2018 die Metzgerei Christ Sollte der Betrieb gut laufen, könnten sich die Johns noch einen zusätzlichen Verkaufstag vorstellen. Bürgermeister Frank Merkt informierte den Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend über die Pläne des Ehepaars und begrüßte die Entscheidung. Losgehen könne es allerdings erst, wenn das Landratsamt Donau-Ries einer Nutzungsänderung für das Gebäude zustimme. Interessant dabei: Die Familie John betrieb bis zum Sommer 2018 die Metzgerei Christ. Warum sie seinerzeit den Betrieb aufgab, ist bis heute der Öffentlichkeit verborgen geblieben. Die Gemeinderäte erteilten schließlich einstimmig das gemeindliche Einvernehmen für Vorhaben. Merkt zufolge gibt es in der näheren Umgebung auch ausreichend öffentliche Parkflächen für die Kunden. Erwartete Umsatzzahlen zu niedrig Endgültig verabschiedet hat sich die Gemeinde von dem Wunsch nach einem Pächter für die verwaisten Apothekenräume im Nord-Ries-Center an der Oettinger Straße. Merkt sprach von vielfältigen Bemühungen der Kommune und des Eigentümers Walter Bengelmann, wieder einen Apotheker zu finden. Gescheitert seien diese hauptsächlich an den zu erwartenden niedrigen Umsatzzahlen. Wenn selbst Apotheken in größeren Kommunen der Region mit Umsatzrückgängen, nicht zuletzt wegen Versandapotheken im Internet, zu kämpfen hätten, sei es in einer kleinen Gemeinde trotz eines niedergelassenen Arztes doppelt schwer. Die Räume werden jetzt vom Eigentümer zu Wohnungen umfunktioniert, wofür die Gemeinderäte ihre Zustimmung gaben. Im Obergeschoss des Gebäudekomplexes sind bereits sieben Wohnungen vorhanden. Vor diesem Hintergrund sei es nachvollziehbar, auch das Erdgeschoss entsprechend umzubauen. Grünes Licht gab das Gremium für die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens zur Ausweisung von drei weiteren Bauplätzen im Wohngebiet „Langwand“ am südlichen Ortsrand von Seglohe. Das Planungsbüro Godts aus Kirchheim ist damit beauftragt. (bs)

