Friseurmeister aus Nördlingen verliert beide Beine im Zweiten Weltkrieg

Plus Der Nördlinger Kurt Engler war Friseurmeister. In der NS-Zeit musste er in den Krieg ziehen.

Von Pauline Herrle

Ein junger Mann, der gerade seinen Friseurmeister gemacht hat, steht glücklich und voller Stolz mit seinen Angestellten vor seinem Salon. Im Gegensatz dazu ist ein weiteres Bild zu sehen. Ein Mann der seine beiden Beine verloren hat, und nun an den Rollstuhl gebunden von einem kleinen Mädchen geschoben wird.

Zu sehen sind die Bilder derzeit in der Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ von Andrea Kugler im Stadtmuseum. Sie zeigt 13 Jahre Nationalsozialismus mit passenden Biografien aus dem Ries auf. Wie berichtet, begleiten die Rieser Nachrichten diese Ausstellung mit der Artikel-Serie „Rieser Biografien aus dem Dritten Reich“. Diesmal geht es um den Friseurmeister Kurt Engler. Mithilfe der Erinnerung seiner Schwiegertochter Elfriede Engler-Erdlen konnte Andrea Kugler die Geschichte von Kurt Engler zusammenfassen.

Kurt Engler wurde am 4. Juli 1909 in Stuttgart geboren, seine Mutter Margareta Moll war eine gebürtige Ehringerin. Nach 1936 übernahm er das Friseurgeschäft vom letzten Nördlinger Bader Christian Schönlein in der Schrannenstraße 15, schreibt Engler-Erdlen. Bader betrieben Badeanstalten und waren damals wichtige Gehilfen der akademisch gebildeten Ärzteschaft.

Heimlich jüdische Kunden bedient

Als Folge der Rassengesetze durfte Engler seine jüdischen Kunden nicht mehr im Laden bedienen. In der Familie wird jedoch erzählt, so Elfriede Engler-Erdlen, dass er dies heimlich tat und dafür Besuch von der NSDAP-Führung und die Androhung von Strafen bei Zuwiderhandlung bekam.

Am 10. September 1939 heiratete Kurt Engler seine Frau Maria Kaiser in Ansbach. Im gleichen Jahr meldete er sich zum freiwilligen Kriegseinsatz. Noch im Krieg 1941 wurde seine erste Tochter Waltraud geboren. Sie starb jedoch bereits vier Jahre später an den Folgen einer schweren Erkältung, schildert Engler-Erdlen. Die Mitarbeiter in seinem Salon arbeiteten, wie eine Anzeige in der Rieser Nationalzeitung manifestiert, in seiner Abwesenheit weiter. Schwer verletzt im lettischen Kurland verlor Kurt Engler 1944/45 beide Beine. Im Sommer 1945 holte ihn seine Frau aus dem Lazarett in Flensburg ab und brachte ihn nach Hause.

Kurt Engler verliert beide Beine

Zur Fortbewegung benutzte Engler auf der Straße einen Rollstuhl, auf dem seine Kinder, aber auch die Nachbarskinder vorne mitfahren durften, schreibt Engler-Erdlen. Im Haus benutzte er ein Lederkissen für die Beinstümpfe und zwei Holzklötze mit Griffen, mit denen er sehr schnell unterwegs gewesen sein soll.

Nach dem Krieg wurden dem Ehepaar noch drei Kinder geboren: Ursula (1947), Kurt (1948) und Günther (1951) Engler.

Da der Friseursalon in der Schrannenstraße nur gemietet war, ergriff Kurt Engler die Gelegenheit und erwarb nach dem Krieg das Eckhaus Löpsinger Straße/Bauhofgasse, die ehemalige Seilerei von Clemens Hiermaier, schildert Engler-Erdlen. Nach einer Renovierung zog der Friseursalon der Englers 1951 um. Kurt Engler betrieb neben dem neuen Laden auch ein Labor für Friseur-Ingredienzien. 1954 machte seine Frau Maria Engler das Meisterdiplom, um die Fortführung des Salons zu ermöglichen.

Kurt Engler nahm gegen seine Schmerzen Morphium. Am 16. Mai 1955 starb er an den Spätfolgen seiner schweren Verletzung. Seine Frau soll jahrelang wegen der Rente gekämpft haben, dass der Tod ihres Mannes als Kriegsfolge anerkannt wurde, schreibt Engler-Erdlen.

Die aktuelle Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ ist im Nördlinger Stadtmuseum dienstags bis sonntags von 13.30 bis 16.30 Uhr zu sehen.

