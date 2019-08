00:31 Uhr

Für die Hesselbergbahn unterschreiben

Kreistagsfraktionen kämpfen für die Reaktivierung

„Es lebe die Hesselbergbahn von Nördlingen nach Nürnberg“: Unter diesem Motto läuft noch bis Sonntag, 8. September, die kreistagsfraktionsübergreifende Online-Petition zur Reaktivierung der Hesselbergbahn. Das geht aus einer Pressemitteilung der Fraktionen Frauen/Ödp/FW, SPD, grün-soziale Fraktion und PWG/FDP hervor. Das Ziel, 1000 Unterschriften zu erreichen, habe die Initiative mit der zusätzlichen analogen Unterschriftensammlung auf der Jakobi-Kirchweih in Oettingen schon bei weitem erreicht. In nur zwei Stunden hätten die Sammler rund 400 Menschen von der Sinnhaftigkeit der Reaktivierung für den Personenverkehr überzeugen können, so die Mitteilung.

Aber auch online und digital sei die Eintragung noch unter folgendem Link möglich: openpetition.de/!hhngq. Je mehr Unterschriften, desto mehr Nachdruck bekomme dieses berechtigte Anliegen, so die Meinung der Kreistagspolitiker aus den Fraktionen Frauen/Ödp/Freie Wähler, SPD, grünsoziale Fraktion und PWG/FDP. Auch das Mitfahren bei den Sonderfahrten zur Landesgartenschau in Wassertrüdingen an den nächsten fünf Wochenenden könne schon Lust auf mehr ÖPNV im Nordries machen.

Danach sei die Politik wortwörtlich „am Zug“. Wie die Initiatorin Regina Thum-Ziegler sagt, wollen die Aktivisten die Unterschriften nicht nur online, sondern auch ganz persönlich dem bayerischen Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart übergeben. Die Argumente für die Reaktivierung seien vielfältig: Neben dem wichtigen Beitrag des Schienenverkehrs zum Klimaschutz werde die ländliche Bevölkerung mit der Hesselbergbahn direkter an die Nürnberger Metropolregion angebunden und die autofreie Mobilität von Jung und Alt, sei es als Berufspendler, sei es im Freizeitbereich, gefördert. (pm)

