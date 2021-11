Brückengeländer im Wald beschädigt: Polizei sucht Fahrer

In einem Teil des Oettinger Forsts ist eine Brücke beschädigt worden. Die Polizei vermutet, dass dies bei Waldarbeiten passiert sein könnte. Nun sucht die Behörde nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 31. Oktober, und Donnerstag, 3. November, fuhr vermutlich ein Langholztransporter den Feldweg im Oettinger Forst, Waldgebiet „Dürrenbuck“ in Richtung Kreisstraße, Fürnheim-Röckingen AN 47. Der Langholztransporter bog laut Polizei auf Höhe des Parkplatzes in die Kreisstraße ein. Nach etwa hundert Metern ist im Wald ein Brückengeländer angebracht. Dieses wurde wohl beim Ausschwenken durch die Holzstämme beschädigt, vermutet die Polizei.

Nach Angaben des Geschädigten ist ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Dinkelsbühl melden. (pm)