Nördlinger U19 verliert deutlich gegen Schwabmünchen

Plus Mit Personalsorgen startete die Nördlinger U19 ins Spiel gegen Schwabmünchen. Nach einer halben Stunde fiel der nächste Spieler mit einer Verletzung aus. Das Team ging dennoch in Führung.

Eine letztlich deutliche 1:4-Niederlage mussten die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen beim TSV Schwabmünchen hinnehmen. Wie verlief das Spiel?