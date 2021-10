TSV Nördlingen muss gegen die beste Defensive der Liga ran

Plus Die Rieser sind offensivstark, sollten aber gewarnt sein: Der Gegner hat sich nach holprigem Start gefangen.

Der TSV 1861 Nördlingen fordert im Topspiel des 14. Spieltags der Landesliga Südwest den 1. FC Sonthofen heraus. Das Spiel des Tabellenführers gegen die Rieser wird heute um 14.30 Uhr in der Baumit Arena am Stadionweg angepfiffen. Die Kontrahenten spielten zuletzt jeweils unentschieden: Gegen den TSV Gersthofen kam der 1. FCS nicht über ein 0:0 hinaus, die Rieser spielten 1:1 gegen den SC Ichenhausen.