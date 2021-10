Fußball

10:50 Uhr

Von Jägern und Gejagten: Spitzenspiel im Ries steht an

Plus Reimlingen will im Topspiel Überraschungsteam Hainsfarth überholen, Spitzenreiter Maihingen den Vorsprung gegen Wemding ausbauen.

Von Nico Lutz

Mit Hinblick auf die vergangene Saison überrascht das aktuelle Tabellenbild der Kreisliga Nord: Während der Vorjahreszweite TSV Oettingen nach zehn Spielen auf Platz neun steht, überraschen stattdessen Maihingen und Hainsfarth an der Spitze. Letztere waren im Vorjahr nur knapp dem Abstieg in die Kreisklasse entgangen, vor dem Duell gegen Verfolger Reimlingen am Sonntag stehen sie auf Rang Zwei. Was sagen die Trainer?

