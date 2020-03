Gaffer, Nachwuchs, Klimawandel: Die Sorgen der Feuerwehren im Kreis Donau-Ries

Plus Die Spitzen der Feuerwehren im Kreis Donau-Ries blicken zurück auf das Jahr 2019. Kreisbrandrat Rudolf Mieling erklärt, vor welchen Problemen die Einsatzkräfte stehen.

Der Klimawandel, Veränderungen im Berufsleben, Angriffe auf Feuerwehrleute: Die Feuerwehren im Landkreis Donau-Ries stehen vor großen Herausforderungen. Am Samstag haben ihre Kommandanten und deren Stellvertreter Bilanz gezogen: 2241 mal sind ihre Wehren vergangenes Jahr ausgerückt – durchschnittlich mehr als sechsmal pro Tag also.

Kreisbrandrat Rudolf Mieling bezeichnete die Feuerwehr als eine der „größten und leistungsfähigsten Hilfsorganisationen“. Die Feuerwehrleute retteten und betreuten 2019 ihm zufolge 307 Menschen. Doch auch seine Sorgen drückte der Kreisbrandrat aus: die Gefahren der globalen Erderwärmung etwa. Er sagte: „Der Klimawandel ist mittlerweile real und wird spürbarer. Es wird in Zukunft vermehrt zu Unwettern, Hitzeperioden und deren Begleiterscheinungen kommen.“

Bei den Jugendfeuerwehren ist der Frauenanteil höher

Im vergangenen Jahr engagierten sich 7136 Mitglieder im freiwilligen Feuerwehrdienst im Kreis. Der Frauenanteil betrug rund sieben Prozent. Unter den 798 Mitgliedern der Jugendfeuerwehren ist ihr Anteil mit 29 Prozent deutlich höher.

„Dank der sehr aktiven Jugendgruppen haben wir heute noch nicht über gravierende Nachwuchssorgen in der Mannschaft zu klagen“, sagte Mieling; in den Führungspositionen sei die Situation hingegen schwieriger.

Der Kreisbrandrat erwartet tiefgreifende Änderungen bei der Organisation der Feuerwehr: „Man kann auch davon ausgehen, dass in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren der Feuerwehrdienst umfassend reformiert wird, weil sich die geeigneten Personen nicht mehr finden, da unser Alltag im Berufsleben immer schnelllebiger wird.“

Zum Problem der Gaffer, die Einsatzkräfte immer wieder behinderten oder gar angriffen, wünschte sich Mieling von der Justiz, dass „knallharte Zeichen gesetzt werden“.

Mehrere Wehren bekommen neue Fahrzeuge

Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, hat die Feuerwehr Nördlingen einen neuen Einsatzleitwagen und ein mittleres Löschfahrzeug bestellt. Beide sollen dieses Jahr geliefert werden, wie Nördlingens Stadtbrandinspektor Marco Kurz sagte. Für die Ortsteile Grosselfingen, Herkheim und Pfäfflingen sei kürzlich ein mittleres Löschfahrzeug bestellt worden, für Baldingen und Löpsingen jeweils ein Löschgruppenfahrzeug.

Neue Fahrzeuge gibt es auch bei der Feuerwehr Donauwörth. Stadtbrandinspektor Alexander Zobel freut sich, am 4. April drei neue Feuerwehrfahrzeuge einweihen zu können. Darunter befindet sich das größte Tanklöschfahrzeug im Landkreis mit einem Wassertank von 5000 Litern. „Das ist ideal für Waldbrände“, sagt Zobel, und es sei vergangene Woche beim Brand auf dem Aussiedlerhof Ramhof zwischen Donauwörth und Kaisheim bereits zum Einsatz gekommen. Daneben werden ein Mannschaftstransportwagen und ein Mehrzweckboot mit neuneinhalb Metern Länge und 230 PS eingeweiht. „Es eignet sich zum Ziehen von Ölsperren auf der Donau, wenn etwa Öl von Schwenningen oder Tapfheim donauabwärts käme“, sagte Zobel.

Ein anderes wichtiges Gerät sind Flachwassersauger. Die Versicherungskammer Bayern spendete neun Stück mit einem Gesamtwert von 8500 Euro an die Feuerwehren im Landkreis; bei Löscharbeiten muss des Öfteren auf flache Gewässer zurückgegriffen werden.

Einige Feuerwehrleute wurden ausgezeichnet: Die Kommandanten Friedrich Käser (Wechingen), Markus Schäble (Mönchsdeggingen) und Xaver Stöckl (Pessenburgheim) für 25 Jahre aktiven Dienst; Kreisbrandmeister Anton Meyr (Megesheim) und Kommandant Manfred Grenzebach (Oberndorf) für 40 Jahre aktiven Dienst; Kreisbrandmeister Dieter Beck (Mönchsdeggingen) erhielt das Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes Bayern in Silber; die Ehrennadel der Feuerwehr im Landkreis Donau-Ries bekamen die Kommandanten Manfred Bach (JVA Kaisheim), Harald Mährle (Oppertshofen), Peter Bobinger (Huisheim) und Andreas Mayer (Marktoffingen) sowie der Zweite Kommandant Stefan Sturm (Sulzdorf) und Florian Ramsl von der Versicherungskammer Bayern; die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Bayern in Silber wurde verliehen an die Jugendwarte Markus Empl (Wolferstadt), Markus Stuber (Münster) und Christian Müller (Zirgesheim).

