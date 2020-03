vor 50 Min.

Gas-Explosion in Deiningen: Schwerverletzter mit Hubschrauber abtransportiert

Nach einer Gasexplosion in Deiningen ist ein schwer verletzter Bauarbeiter mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen worden.

In Deiningen ist es am Montagmittag zu einer Gasexplosion gekommen. Die Polizei berichtet von einem Verletzten, der mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus abtransportiert wurde. Laut aktuellem Stand waren zwei Bauarbeiter gerade dabei gewesen, Schweißarbeiten an einer Gasleitung in der Deininger Hauptstraße zu verrichten, als es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Gasexplosion kam. Einer der beiden Bauarbeiter zog sich infolge der auftretenden Stichflamme schwere Verbrennungen an Händen und Gesicht zu.

Großaufgebot von Einsatzkräften

Ein Großaufgebot von Polizei , Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz. Auf den Verkehr in Deiningen hat der Zwischenfall keine Auswirkungen, die Hauptstraße war schon zuvor wegen Bauarbeiten gesperrt. daho

