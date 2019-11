09:36 Uhr

Gast randaliert in einer Kneipe

Die gerufene Polizei musste in einer Nördlinger Kneipe nicht mehr eingreifen.

Am Samstag, kurz nach 01:00 Uhr, war es in einem Lokal in der Nördlinger Innenstadt zu einem Streit zwischen einem Gast und dem Wirt gekommen. Der alkoholisierte 57-jährige Gast warf hierbei ein Glas gegen die Wand. Als sich der der Gast dann weiter aggressiv verhielt, wurde die Polizei alarmiert. Der Gast verließ schließlich freiwillig das Lokal. (pm)

