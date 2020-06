11:09 Uhr

Gefährliche Fahrmanöver auf Straße bei Möttingen

Ein 56-Jähriger drangsaliert einen Rentner und bremst ihn mit seinem Auto aus. Anschließend kommt es zum Unfall. Auch die Polizei rätselt über den Grund seines Verhaltens.

Auf der Staatsstraße in Höhe Möttingen hat sich ein 56-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag zu gefährlichen Fahrmanövern hinreißen lassen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Auto von Oettingen in Richtung Heroldingen. Hinter ihm fuhr der 56-Jährige mit seinem Auto und überholte den Rentner zunächst. Danach soll er in Schlangenlinien vor dem Rentner hergefahren sein und diesen mehrmals ohne Grund bis zum Stillstand der Fahrzeuge ausgebremst haben. Nach Polizeiangaben soll dem 79- Jährigen dieses Fahrverhalten zuwider gewesen sein, sodass er auf dieser Strecke einen Umweg in Kauf genommen haben und abgebogen sein soll. Als er aber von der Ortsverbindungsstraße nach Kleinsohrheim in Richtung B 25 fuhr, wurde er laut Polizeibericht schon wieder von dem 56-Jährigen überholt.

Es kommt zum Unfall auf der Staatsstraße bei Möttingen

Nun soll sich der 56-Jährige vor dem Rentner quer auf die Fahrbahn gestellt haben, sodass der 79-Jährige trotz Vollbremsung keine Möglichkeit mehr hatte auszuweichen und in das Fahrzeug prallte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, teilt die Polizei weiter mit. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro. Der 56-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten. Ein Grund für das unverantwortliche Fahrverhalten des Mannes ist den Ermittlern bislang nicht bekannt. PM

