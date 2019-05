Gehören Toskanahäuser ins Ries?

Plus Der Stil kommt aus Italien, inzwischen findet man ihn aber auch in der Region. Das gefällt nicht allen. Warum sich dennoch immer mehr Bauherren für die Bauweise entscheiden und welche Argumente es dagegen gibt.

Der Eingangsbereich ist von Säulen umrahmt, durch die großen, bodentiefen Fenster flutet das Sonnenlicht, den Vorgarten zieren kleine Bäumchen und ein Brunnen. Toskanahäuser stehen inzwischen nicht mehr nur in Florenz und Pisa, sondern auch in Reimlingen, Laub, Munningen und vielen anderen Orten im Ries. Während die einen den Baustil lieben, möchten andere die Häuser am liebsten zurück nach Italien verbannen.

Nördlingens Stadtarchivar und Heimatpfleger Dr. Wilfried Sponsel sieht die Entwicklung sehr kritisch: „Die Gefahr ist groß, dass das Ries zunehmend seinen einzigartigen Charakter verliert“, sagt er. Er stellt jedoch auch klar, dass er nichts gegen Toskanahäuser an sich habe, ihm gefalle die Art der Häuser. „Und ich verstehe auch, dass man hierzulande mit diesem Baustil italienisches Flair nach Deutschland bringen möchte. Italien ist immer noch eine Sehnsuchtsregion“, sagt er.

Was bedeuten Toskanahäuser für die Identität einer Landschaft?

Die Frage sei jedoch: Was bedeutet dies für die Identität einer Landschaft? Denn, so Sponsel, man müsse bedenken, dass durch diesen und andere moderne Baustile Gestalt und Wesen von Dorf und Landschaft verändert werden. So verschwinde das traditionelle Rieser Bauernhaus immer mehr. „Ein derartiger Verlust ist auch ein Verlust an Heimat“, meint der Stadtarchivar. Auch verschiedene Dorfarten wie Weiler, Angerdorf oder Haufendorf gebe es immer weniger. Inzwischen seien viele Neubaugebiete auswechselbar, da sie keine regionaltypischen Merkmale mehr aufzeigten.

So schaut ein typisches Rieser Bauernhaus aus. Bild: Herbert Dettweiler (Archivfoto)

Dadurch werde alles aufgelöst, für das ein Rieser Dorf früher stand. Sponsel erklärt, dass der Ortskern mit Gemeinde- und Schulhaus sowie Wirtshaus früher das Kommunikationszentrum des Dorfes gewesen sei. Ab den 1960er/1970er Jahren hätten sich dann Neubaugebiete angeschlossen, die nicht organisch mit dem Dorfkern verbunden gewesen seien. Warum gibt es dann immer mehr Toskanahäuser im Ries? Sponsel sagt, er sehe zunehmend den Modernisierungsdruck, unter dem viele Bürgermeister heutzutage stehen.

Ein Ort, in dem der Toskana-Baustil sehr präsent ist, ist Reimlingen. Bürgermeister Jürgen Leberle sagt, dass seine Gemeinde die Bauherren nicht einschränken wolle und den Baustil deshalb unter gewissen Voraussetzungen erlaube. Die Kommune freue sich, wenn Bürger ein Haus bauen wollen und wolle dass möglich machen, erklärt er. Leberle schätzt, dass rund die Hälfte der Häuser im neuen Baugebiet im Toskanastil sind.

Toskanahäuser: Den Bauherren geht es nicht um die Säulen

Einige Kilometer weiter in Alerheim ist die italienische Bauweise ebenfalls sichtbar. „Die Menschen wollen sich verwirklichen“, erklärt Bürgermeister Christoph Schmid. In seiner Gemeinde seien nicht nur die typischen Satteldächer zulässig. „Es ist ein extrem schwieriger Spagat zwischen dem Anspruch auf Bewahrung eines städtebaulich wertvollen Ortsbildes und dem subjektiven ästhetischen Empfinden jedes einzelnen Bauherren“, meint Schmid.

Ihm persönlich sei ein Toskana-haus einer jungen Familie im Ortskern lieber als ein seit Jahren leerstehendes und verfallendes Gebäude. Schmid hat die Erfahrung gemacht, dass es den Bürgern dabei weniger um die typischen Details wie Säulen geht, sondern um ein zweites Vollgeschoss. Das ist durch die Dachneigung möglich.

Dass ein solches Haus nicht überall im Ries gebaut werden kann, musste Semir Trabelsi erfahren. Er wollte in Grosselfingen eine abgespeckte Version eines Toskanahauses bauen. Das heißt: Keine Säulen, oder sonstige Verzierungen, dafür ein viereckiges Haus mit dem für Toskanahäuser typisch geneigten Zeltdach. Der Bauplatz sei vergangenes Jahr schon reserviert gewesen, erinnert sich Trabelsi. Im Gespräch mit dem städtischen Bauamt sei ihm dann jedoch mitgeteilt worden, dass die Häuser in Grosselfingen nicht viereckig sein dürfen und das Dach eine bestimmte Neigung haben müsse. Für Trabelsi nicht verständlich.

Er habe sich zusammen mit seiner Freundin für diesen Baustil entschieden, da das Grundstück eher klein gewesen sei, weshalb der Grundriss des Hauses nicht der größte gewesen wäre. Mit einer halben Etage im Obergeschoss – das durch das geneigte Satteldach entsteht – müsse er an der Wand immer gebückt gehen. „Ich verstehe, wenn ich mich etwas nach dem Bild der Stadt richten soll“, sagt er. Er hätte jedoch gerne ein modernes Haus gebaut und kein Satteldach, das so spitz sei, dass er in der oberen Etage keinen vernünftigen Schrank mehr hinstellen könne.

Der Bauherr sieht oft nur sein Haus

Trabelsi und seine Freundin entschieden sich deshalb im vergangenen Jahr gegen einen Hausbau und kauften das reservierte Grundstück doch nicht. Wenn er den Rest seines Lebens in einem Haus wohne, dann wolle er sich nicht immer ärgern, dass er sein Traumhaus aufgrund von Vorgaben nicht verwirklichen konnte, erklärt er. Er habe sich deshalb zunächst damit abgefunden, nicht zu bauen. Nun habe er aber gesehen, dass es beispielsweise in Ehringen im Neubaugebiet möglich ist, Toskanahäuser zu bauen. Er überlege nun, sich dort nach Bauplätzen zu erkunden.

In Nördlingen könne man das Thema nicht verallgemeinern, bestätigt Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel. Es gebe Stadtgebiete, in denen der Bau von Toskanahäusern möglich sei, zum Beispiel Am Reißturm. „Vogelwildes“ Bauen favorisiere er nicht, sagt er. Denn das schrecke eher ab. In gewissen Einheiten, die räumlich etwas abgetrennt seien, sei es jedoch durchaus möglich, auch Toskanahäuser zu errichten. „Wenn jeder macht, was er will: Wozu gibt es dann Bebauungspläne“, fragt Sigel. Der Bauherr sehe oft nur sein Haus. Die Stadt müsse dagegen auf den Gesamteindruck achten und eine gesunde und einheitliche Entwicklung vorantreiben.

Auf Facebook gibt es unterschiedliche Meinungen zu den Toskanahäusern

Auf unserer Facebook-Seite sind die Leser bei dem Thema gespalten: Ein User schreibt, dass Toskana-häuser – wie es der Name schon sagt – in die Toskana gehören. Die Wohngebiete verkommen seiner Meinung nach zu einer beliebigen, gesichtslosen Baukultur. Eine andere Leserin kommentiert dagegen, dass der schwäbische Baustil nicht schöner sei. „Warum nicht mal was anderes“, fragt sie.

Stadtarchivar Sponsel wünscht sich, dass der traditionelle Baustil des Rieser Bauernhauses zunehmend wieder aufgegriffen wird. Dieser könne durchaus modern interpretiert werden. Es gebe Beispiele, die zeigen, dass das möglich sei. Denn: Jede Region habe ihren Baustil, der identitätsstiftend für eine Landschaft sei.

In unserer Serie zum Thema wohnen testen wir in einem Selbstversuch, wie die Veräußerung einer Immobilie aussehen würde. Warum das Ergebnis überrascht: Selbstversuch: Wie würde mein Hausverkauf ablaufen?