Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Einen Moment de Ablenkung nutze ein Dieb um in Nördlingen mehrere hundert Euro zu erbeuten.

Unbemerkt die Handtasche geöffnet

Am Freitagabend gegen 17:00 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt in der Nördlinger Innenstadt eine Geldbörse aus der Handtasche einer 50-Jährigen entwendet. Es war einem bislang unbekannten Täter gelungen, unbemerkt den Reißverschluss der Handtasche zu öffnen und die Geldbörse zu entnehmen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (pm)

Trunkenheitsfahrt

In der Nacht auf Samstag kurz nach 01:00 Uhr wurde in Wallerstein ein Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 55-jährigen Fahrzeugführer ist Alkoholgeruch festgesellt worden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Fahrer muss nun mit Bußgeld und Fahrverbot rechnen. (pm)

