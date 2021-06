Gemeinde

Kanalbau in Bollstadt beginnt

Der Amerdinger Rat verabschiedet den Etat für das Jahr 2021. Zudem vergibt er einen wichtigen Auftrag.

Von Friedrich Wörlen

Mehrere bedeutende Themen hatte Amerdingens Bürgermeister Xaver Berchtenbreiter auf die Tagesordnung der vergangenen Gemeinderatssitzung gesetzt: die Auftragsvergaben für die Erschließung des Baugebietes an der Linde sowie für die Kanalerneuerung in Bollstadt und den Haushalt 2021. Nicht nur die Gemeinderäte kamen vollzählig in die Mehrzweckhalle, sondern auch etwa die gleiche Anzahl Bürger.

