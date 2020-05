vor 32 Min.

Geplatzter Drogendeal im Rieser Sportpark in Nördlingen

In Nördlingen werden zwei junge Männer von der Polizei bei einem Drogendeal beobachtet. Auch in einer Wohnung wurden die Beamten fündig.

Mitten hinein in einen Rauschgiftdeal ist im Rieser Sportpark am Donnerstagmittag zufällig eine Polizeistreife geraten. Zwei junge Männer verhielten sich laut Polizeiangaben auffällig. Bei einer Personenkontrolle stellte sich heraus, dass ein 20-Jähriger von einem 25-Jährigen mehrere Gramm Marihuana kaufen und ihm deshalb Bargeld im unteren dreistelligen Bereich übergeben wollte. Darüber hinaus konnten die Beamten den Angaben zufolge beim Verkäufer sowohl direkt am Körper als auch in seiner Wohnung weitere Betäubungsmittel im unteren, zweistelligen Grammbereich sicherstellen. (pm)

