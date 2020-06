vor 40 Min.

Gewitter hinterlässt Schäden an einer Überlandleitung bei Wilburgstetten

Telefon und Internet waren am Wochenende nach einem Unwetter bei Wilburgstetten beeinträchtigt. Ein Gewitter hinterließ Spuren.

Unwetter sind am Wochenende über das Ries und benachbarte Regionen gezogen. Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl berichtet, dass in Wilburgstetten eine Telefon-Überlandleitung durch umgestürzte Bäume und herabfallende Äste beschädigt wurde. An der Wolfsbühler Straße wurde die Telefonleitung durchtrennt. Die Telefonleitung und Baumteile sorgten außerdem für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und beseitigte die Hindernisse.

Außerdem teilt die Polizei mit, dass die Telekom unverzüglich über die durchtrennte Telefonleitung in Kenntnis gesetzt wurde. Eine schnelle Instandsetzung sei zugesagt worden. Dennoch ist im betroffenen Gebiet wohl mit Beeinträchtigungen im Bereich Telefonie und Internet zu rechnen. RN

