vor 23 Min.

Große Projekte sind in Möttingen geplant

Plus Die Kläranlage in Balgheim soll an die Möttinger Anlage angeschlossen werden. Gebühren könnten laut dem Bügermeister auf Haushalte umgelegt werden.

Von Bernd Schied

Möttingen In der Gemeinde Möttingen steht ein Großprojekt im Bereich der Abwasserentsorgung an. 2021 soll die bestehende Kläranlage im Ortsteil Balgheim mittels einer Druckleitung an die Möttinger Anlage angeschlossen werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am Montagabend ohne Gegenstimmen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Ein Gutachten habe ergeben, dass dies langfristig die wirtschaftlichste Lösung darstelle, sagte Bürgermeister Erwin Seiler. Bei geschätzten Gesamtkosten von 570.000 Euro brutto könne mit einem staatlichen Zuschuss von einer halben Million Euro gerechnet werden. Die noch verbleibenden Restkosten würden vermutlich über Gebühren auf die einzelnen Haushalte umgelegt, so Seiler. Derzeit laufe bereits die Ausschreibung der Planungsleistungen. 2021 könne dann mit dem Bau begonnen werden. Die Strecke von Balgheim bis zur Möttinger Anlage, die zwischen Lierheim und der Bundesstraße 25 liegt, beträgt laut Seiler rund 3,3 Kilometer. Der genaue Trassenverlauf werde noch festgelegt. Unterquert werden müssten die Bundesstraße und die Bahnlinie. Seiler geht davon aus, dass die Deutsche Bahn der Gemeinde keinen Strich durch die Rechnung mache. Eine entsprechende Frage hatte Gemeinderat Thomas Berndorfer aufgeworfen. Bürger wurden bereits informiert Ein zusätzliches Abwasserprojekt steht in der Merzinger Straße in Balgheim an. Dort muss der Kanal auf einer Länge von 1100 Metern erneuert werden, was ebenfalls vom Staat üppig gefördert wird. Um die Bürger zu informieren, fand bereits zu diesem Thema eine Versammlung statt, bei der Bürgermeister Seiler die Planungen detailliert erläuterte. Einig war sich der Gemeinderat darüber, das künftige Abwasser mittels eines Trennsystems zu entsorgen. Finanziell beteiligt werden laut Seiler die Anwohner an den Arbeiten, die auf ihren Grundstücken notwendig würden. Der Rathauschef wies auf die Dringlichkeit dieses Vorhabens hin. Die derzeitige Situation sei „Murx“. Die veranschlagten Kosten lägen bei rund 600.000 Euro brutto. Den Weg freigemacht haben die Gemeinderäte für den Umbau des früheren Rathauses zu einem Interimsquartier für den örtlichen Kindergarten (wir berichteten). Erwin Seiler stellte die entsprechenden Pläne vor und wies auf die Nutzungsänderung hin, die vom Landratsamt Donau-Ries genehmigt werden müsse. Das Ausweichquartier sei auf drei bis vier Jahre angelegt. Bis dahin bedürfe es einer Lösung für die Erweiterung des Kindergartengebäudes im Kirchenweg. Seiler will Ende Januar mit den Bauarbeiten beginnen. Teile davon würden vom örtlichen Bauhof übernommen. Die Kosten bezifferte er auf 80000 bis 100000 Euro, die die Kommune selbst aufzubringen habe. Aufstellungsbeschlüsse fasste der Gemeinderat für künftige Bebauungspläne im Zusammenhang mit neuen Baugebieten im „Lierheimer Feld“ (Ortsteil Appetshofen-Lierheim) und den „Feldenäckern“ in Kleinsorheim. Ob diese Bereiche tatsächlich bebaut würden oder möglicherweise noch weitere infrage kämen, bleibe offen, so der Bürgermeister. Aus den Beschlüssen würden sich keinerlei Festlegungen ergeben.

Themen folgen