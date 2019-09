vor 35 Min.

Hält die Große Koalition, Herr Lange?

Der CSU-Bundestagsabgeordnete über das schlechte Mobilfunknetz im Landkreis, die Lage der Großen Koalition in Berlin und die zahlreichen Baustellen in der Region

Herr Lange, Sie sind nicht nur Bundestagsabgeordneter der CSU im Wahlkreis, sondern auch stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union. Hand aufs Herz – wie lange gibt es die Große Koalition in Berlin noch?

Wir haben zuletzt bei der Fraktionsklausur eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Allensbach vorgestellt bekommen. Darin wurde festgestellt, dass die Akzeptanz für die Große Koalition in der Bevölkerung relativ schwach ist. Wir werden sicher im Herbst noch einmal darüber sprechen, wenn die SPD-Castingshow, die Suche nach dem Supersozi, vorbei ist.

Das hört sich jetzt nicht so an, als ob Sie eine Fortführung der Großen Koalition unterstützen würden?

Wenn die Koalition nicht in einen anderen Modus kommt, dann nein. In der SPD sind ja auch alle Kandidaten für den Vorsitz außer Finanzminister Olaf Scholz gegen die Große Koalition. Man wird dann sehen müssen, welche Partner es gibt.

Aber das haben Sie nach den vergangenen Wahlen doch schon diskutiert, Sie waren an den Gesprächen mit Grünen und FDP beteiligt.

Ich denke, die FDP bereut mehr denn je, dass sie regierungsunwillig war. Jamaika hätte dem Land mehr Impulse gegeben. Jetzt gibt es keine Aufbruchstimmung.

Eines Ihrer Themen auf Bundesebene ist die Digitalisierung. Im Landkreis gibt es an vielen Stellen bis heute keinen Handyempfang.

Wir haben jetzt bis Ende 2022 neue Versorgungsauflagen, in denen definiert wird, was die Anbieter umsetzen sollen. Zusätzlich hat das Bundesverkehrsministerium mit den Netzbetreibern in einem verbindlichen Vertrag vereinbart, dass bis Ende 2021 statt 98 Prozent nunmehr 99 Prozent der Haushalte mit 4 G versorgt werden sollen. Es ist allerdings auch notwendig, dass man in den Orten bereit ist, Mobilfunkmasten aufzustellen.

Gerade im Nordries gibt es erbitterte Gegner.

Ich habe natürlich Verständnis für die Sorgen der Bürger. Aber es gibt eindeutige wissenschaftliche Untersuchungen, die diese Sorgen entkräften. Ich habe sie den Gegnern bereits zur Verfügung gestellt. Gerade, wenn sich ein Unfall ereignet, kann es fatal sein, wenn Beteiligte oder Ersthelfer kein Handynetz haben und keinen schnellen Notruf absetzen können.

Beklagt wird von vielen Bürgern im Landkreis auch, dass die Internetverbindungen in der Region nicht schnell genug sind.

Da gibt es derzeit mehrere Aktivitäten. Mit der EU klären wir gerade, wie der Glasfaserausbau dort organisiert werden kann, wo es heute schon 30 Mbit/s gibt. Daneben läuft das Bundesprogramm für die schlechter versorgten Gebiete mit der neuen Ausrichtung auf den Glasfaserausbau ganz regulär weiter. Das Problem ist aber meist der Ausbau vor Ort, der von den Kommunen organisiert werden muss. Hier stoßen wir an Grenzen der Planungs- und Baukapazitäten.

Im Ausland hat man manches Mal das Gefühl, dass Deutschland bei der Digitalisierung deutlich hinterherhängt. Gerade die skandinavischen Länder sind schon viel weiter. Wie beurteilen Sie das?

Ja, es gab da bei der ersten Versteigerung der Mobilfunklizenzen einen grundsätzlichen Fehler: Statt die Auflagen auf die Fläche zu beziehen, hat man sie auf die Haushalte bezogen. Das haben wir jetzt dadurch geändert, dass wir uns mehr und mehr am Straßen- und Schienennetz orientieren und damit in die Fläche gehen. Ich würde sagen, Deutschland liegt bei der Digitalisierung im Mittelfeld, die Region dabei wiederum im Mittelfeld. Das ist natürlich ungut, weil der Landkreis Donau-Ries wirtschaftlich gesehen eine Spitzenposition einnimmt.

Lassen Sie uns über die Bundesstraßen im Landkreis sprechen. Derzeit wird die B 25 wieder saniert …

Nicht wieder, sondern erstmalig seit dem Ausbau.

Dazu kommen noch die B25 bei Marktoffingen, die Ortsdurchfahrt von Deiningen. Mancher Bürger hat schon den Eindruck, das Staatliche Bauamt habe zu viel Geld und müsse das jetzt unter Druck verbauen.

Ich bitte da um Verständnis. Die Ortsdurchfahrt von Deiningen ist zudem eine Staatsstraße, für sie ist der Freistaat zuständig. Und die Deininger haben lange auf die Sanierung gewartet. In dieser Phase, in der die Mittel es zulassen, sollte man die Straßen auch sanieren. Ich will dann nicht bei Ihnen in der Zeitung lesen, dass die Straßen Löcher haben und man die Brücken nicht nutzen kann.

Es gäbe ja auch Stellen, wo man sich über Bauarbeiten freuen würde. Die Donauwörther wünschen sich eine Airbus-Anschlussstelle zur B 16.

Die wird auch kommen, da sind wir gerade in der Planung einer effektiven Lösung. Damit es schneller geht, wird derzeit geprüft, ob man die Maßnahme in zwei Bauabschnitte teilen kann. Und auch die Lechbrücke wird kommen, wie von Alexander Dobrindt bei seinem Besuch versprochen. Auch dafür laufen im Hintergrund die Planungen.

Im Ries dagegen könnte so mancher auf den dreispurigen Ausbau der B 25 zwischen Nördlingen und Möttingen verzichten.

Da geht es nicht alleine um dieses Stück, sondern um das Gesamtstraßennetz, die weitere Erschließung über die B29 bis nach Stuttgart. Und daher ist der dreispurige Ausbau der B 25 unbedingt erforderlich.

Dann ist die B29 also auch der bevorzugte Anschluss des Landkreises zur A7?

Genau. Das Ziel ist eine Achse – B2, B25, B29. Womit auch endgültig die Südumgehung Nördlingens passé wäre. Interview: Martina Bachmann

