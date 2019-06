vor 2 Min.

Härtsfeld- Museumsbahn fährt wieder

Im Juli gibt es eine besondere Aktion mit der Nabu-Gruppe

Der Fahrtbetrieb auf der Härtsfeld-Museumsbahn startet am Sonntag, 30. Juni, während des Neresheimer Stadtfestes. Die Bahn fährt mit maximal 25 Stundenkilometern. Wer in historischer Kleidung – also so um die vorletzte Jahrhundertwende bis Dreißigerjahre – erscheint, muss nur ein historisch günstiges Entgelt entrichten: den halben Fahrpreis.

Der Fahrplan ist: Abfahrt in Neresheim um 10.05, 11.20, 13.15, 14.35, 16 und 17.20 Uhr. Vom Bahnhof Sägmühle fahren die Züge um 10.40, 11.55, 13.50, 15.10, 16.35 und 17.55 Uhr ab. Der erste und letzte Zug verkehren einer Pressemitteilung zufolge als Triebwagenzug, ansonsten fährt der Dampfzug.

Der nächste reguläre Fahrtag ist am Sonntag, 7. Juli. Diesmal geht es als besondere Attraktion mit der Nabu-Gruppe Härtsfeld auf „Entdeckungstour auf Biberspur“. Los geht es um 10, 13.10 oder 15.55 Uhr zunächst auf Meterspur am Bahnsteig Neresheim mit einem der ersten drei Regelzüge der „Schättere“. Unterwegs gibt es Erläuterungen und man kann sehen, welche Spuren die Biber im Egautal hinterlassen haben. Die Tiere sind hauptsächlich nachtaktiv, aber mit viel Glück wird es vielleicht sogar einen Biber zu sehen geben.

Zurück nach Neresheim geht es wieder mit der Härtsfeld-Museumsbahn. Ankunft in Neresheim ist um 12.10 beziehungsweise 15.25 und 18.10 Uhr. Die Führungen „Entdeckungstour auf Biberspur“ sind kostenlos, nur für die Zugfahrten muss der reguläre Unkostenbeitrag entrichtet werden. (pm)

gibt es online unter www.hmb-ev.de oder unter Telefon 0172/9117193.

