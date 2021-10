Hainsfarther müssen mehr fürs Abwasser zahlen

Weil die Kläranlage in Oettingen saniert werden muss, steigt die Abwasserentsorgungsgebühr. Die Gemeinde selbst investiert ebenfalls: Die alte Tragkraftspritze der Feuerwehr ist defekt.

Der Gemeinderat Hainsfarth hat in seiner Sitzung beschlossen, die Gebühren für die Abwasserentsorgung zum 1. Januar 2022 anzuheben. Die neue Gebühr gilt für die nächsten vier Jahre. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Künftig beträgt die Gebühr 3,91 Euro pro Kubikmeter, bisher lag sie bei 3,35 Euro. Die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen, Birgitt Mayer, stellte in der Sitzung die entsprechende Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 bis 2025 vor. Die Gebührenerhöhung geht im Wesentlichen darauf zurück, dass für die Investitionen in den kommenden vier Jahren eine Rücklage in Höhe von 127.000 Euro gebildet werden soll. Hainsfarth hat keine eigene Kläranlage, sondern pumpt das Abwasser nach Oettingen in die Kläranlage. Entsprechend muss sich die Gemeinde Hainsfarth an den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Oettinger Kläranlage, welche in den nächsten vier Jahren anstehen, beteiligen.

Regenrückhaltebecken wird vor Ort gebaut

Eine andere Investition ist das neue Regenrückhaltebecken in Hainsfarth für Niederschlagswasser, das bis 2024 fertiggestellt werden soll. 56 Cent der neuen Gebühr gehen allein auf die Bildung dieser Rücklage für Investitionen zurück – wobei auch zuvor bereits ein Teil der Gebühr für Rücklagen verwendet wurde. Das heißt, die Erhöhung der Gebühr um insgesamt 56 Cent geht nicht allein auf die Bildung der Investitionsrücklage zurück – dass die Beträge gleich hoch sind, ist Zufall –, sondern auch darauf, dass die Nachkalkulation der Jahre 2018 bis 2021 ergab, dass die Unterhalts- und Stromkosten für die Pumpwerke in Hainsfarth höher als angesetzt waren. 12 Cent der Gebührenerhöhung gehen auf diesen Fehlbetrag zurück.

Die Kämmerin geht in ihrer Kalkulation von Gesamtkosten der Gemeinde in Höhe von 892.000 Euro für die Abwasserentsorgung in den nächsten vier Jahre aus. Bei einer geschätzten Abwassermenge von 228.000 Kubikmetern im gleichen Zeitraum errechnet sich so eine Gebühr von 3,91 Euro pro Kubikmeter Abwasser. Die Grundgebühr von 30 Euro, bei „normalem“ Durchfluss, bleibt gleich.

Neue Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Hainsfarth

Der Gemeinderat vergab in der Sitzung außerdem den Auftrag über eine neue Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr. Es war nur ein Angebot eingegangen, die Firma Fischer Feuerlöschgeräte aus Dinkelscherben erhielt den Auftrag, ihr Angebotspreis lag bei 16.750 Euro. Die Gemeinde erhält hierfür auch 4500 Euro Fördermittel vom Freistaat. Der Grund für die Anschaffung ist, dass die alte Feuerwehrspritze defekt ist.

Die Auftragsvergabe über vier Küchen für die vier Wohnungen im Armenhaus musste entfallen. Bürgermeister Engelhardt zufolge sind keine Angebots-Rückläufer angekommen. In das Haus werden voraussichtlich zum 1. Dezember anerkannte Flüchtlinge, unter anderem aus Syrien, einziehen. Das Armenhaus in Hainsfarth wurde über ein Programm der Städtebauförderung saniert, es stand zuvor 20 Jahre lang leer. Die Küchen müssen nun noch einmal ausgeschrieben werden.