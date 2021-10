Post aus Briefkasten in Hainsfarth gestohlen

Eine Frau hatte Spiele für eine Spielkonsole bestellt. Als sie von der Arbeit zurückkam, waren diese verschwunden, schildert die Polizei.

Aus einem Briefkasten eines Einfamilienhauses Am Scherrle in Hainsfarth ist am Dienstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 18 Uhr Post entwendet worden. Als die Geschädigte das Haus verließ, stellte sie die Zustellung von zwei Spielen für eine Spielekonsole fest, ließ diese allerdings im Briefkasten, wie die Polizei berichtet.

Als sie abends von der Arbeit zurückkam, habe sie den Diebstahl festgestellt. Die Spiele hatten einen Wert von 34 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)