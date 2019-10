Halle H: Lust auf schönes Wohnen

Plus Eine Schauküche und mehrere Whirlpools vermitteln ein stilvolles Lebensgefühl. Nachhaltigkeit wird unter anderem mit einen besonderen Dünger präsentiert.

Man kommt durch den Eingang und wird schon eingefangen von der Grundstimmung der ganzen Ausstellung, die das Leben zu Hause verschönern will: Die Firma Küche und Wohnkultur aus Donauwörth empfängt den Gast in einer Schauküche wie im Fernsehstudio – reich mit Zutaten bestückt und von einem Koch betrieben, der vorführt, wie man Gerichte auch ohne Dunstabzugshaube bei freier Sicht zubereiten kann. Davor nehmen Gäste an einem eingedeckten Esstisch Platz.

Dort wird ein besonderes Gefühl vermittelt: Das Auge isst sprichwörtlich mit – und das, obwohl keine Speisen auf dem Tisch stehen. Ein Stück weiter folgt dann endgültig Luxus pur: Die Firma Whirlpool und Living aus Achim hat auf einem Kunstrasen gleich zwei Pools in Betrieb, an einem Beckenrand ist für eine Pool-Mahlzeit eingedeckt. In einem anderen Pool hält der Wasserwirbel ein schwimmendes Tablett mit Sekt und Gläsern genau in der Mitte – dort bietet der Weinvertrieb Uhl aus Bopfingen den Besuchern Wein, Sekt, Spirituosen und Säfte an.

Härtsfelder aus Dischingen bedient Interessierte an einer anderen kleinen Bar mit Bieren und Biermischgetränken. Wie man im Pool eine gute Figur macht, zeigt die Firma Casada aus Paderborn mit dem vibrierenden Powerboard und Vibrationshanteln. Wer Unterstützung braucht, um seinen Haushalt in Schwung zu halten, kann sich am auffallend knallroten Stand des „A-Teams mit Herz“ aus Munningen über professionellen Haushaltsservice informieren.

Das Prinzip der Nachhaltigkeit, das das Motto der Ausstellung ist, wird unter anderem von Nature Power Pellets aus Wemding in Form von Naturdünger-Pellets aus Schafwolle und Schafmist realisiert. Zwischen den großen Ausstellern finden sich zahlreiche kleinere Infostände von A wie Anti-Beschlagtuch bis Z wie zentrale Staubsauganlage von Fawas aus Oettingen.

Markisen, Haustüren, Rollläden und Fenster bieten den soliden, energiesparenden und sicheren Rahmen für den vorgeführten Lebensstil. Alarmanlagen und Sicherheitstechnik von E-Service Ueckert aus Westheim sichern ihn noch vollends ab. Sollte das Dach des Heims von Moos, Algen oder Flechten beeinträchtigt sein, schafft Engler und Durach aus Leutkirch zeitgemäß auf biologische Weise Abhilfe, ohne Beschichtungen, Dampfstrahlen oder Chlor.

Doch nicht nur das eigene Zuhause ist Thema in Halle H: Die Montessori-Schule aus Deiningen stellt sich mit ihrem pädagogischen Konzept vor. Kinder können fantasievoll mit natürlichen Materialien basteln, wie es zu den Montessori-Prinzipien gehört.

