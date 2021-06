Maihingen investiert in Baugebiete

Die Gemeinde Maihingen investiert verstärkt in Wohn- und Gewerbegebiete. Das ehemalige Schulhaus in Utzwingen soll ebenfalls saniert werden. Der Haushalt 2021 umfasst 5,4 Millionen Euro

Das Interesse an Bauplätzen in Maihingen ist in den vergangenen 15 Jahren deutlich gestiegen. Das sagt Bürgermeister Franz Stimpfle. Um der erhöhten Nachfrage entgegenzukommen, legt die Gemeinde im Jahr 2021 einen Investitionsschwerpunkt auf Baugebiete. Der gesamte Haushalt der Gemeinde umfasst 5,4 Millionen Euro. Werden alle geplanten Projekte umgesetzt, ist eine neue Kreditaufnahme von rund 470.000 Euro notwendig.

Der Verwaltungshaushalt umfasst 2,29 Millionen Euro. Die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde haben sich nur geringfügig zu denen im vergangenen Jahr verändert. 2021 werden Steuereinnahmen von 1.323.400 Euro erwartet. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sinken auf knapp 343.000 Euro. Zu den laufenden Kosten, die von der Gemeinde gedeckt werden müssen, zählt die Umlage an den Kreis. Diese ist von rund 563.000 auf rund 609.000 Euro gestiegen. 170.000 Euro an Umlagen werden an die Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein gezahlt. Maihingen bildet mit Marktoffingen einen Schulverband. Die erste und zweite Klasse wird in Maihingen unterrichtet, die dritte und vierte Klasse in Marktoffingen. Die Umlage an die Grundschule beträgt für die Gemeinde 16.000 Euro. An den Schulverband in Wallerstein gehen 25.500 Euro für Kinder aus Maihingen, die dort die Hauptschule besuchen. Die laufenden Personalkosten für Erzieher sind gestiegen. Kämmerer Nico Hoffmann erklärt, dass unter anderem neue Tarifverträge ein Grund dafür seien. Die Gemeinde plant für den Haushalts-Posten mit 337.000 Euro.

Aus dem Verwaltungshaushalt kann ein Plus von rund 344.000 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Die Investitionen fallen mit rund 3,12 Millionen Euro um rund 200.000 Euro höher aus als vergangenes Jahr. Neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und Zuschüssen werden die Projekte mit rund 846.000 Euro aus den Rücklagen und einem Kredit von rund 467.000 Euro finanziert.

Ein Schwerpunkt bei den Investitionen ist die Erweiterung der Baugebiete. Sowohl im Wohn- als auch im gewerblichen Bereich. Bürgermeister Stimpfle: „Als wir 2006 ein Wohngebiet erschlossen haben, gab es kaum Anfragen von auswärts.“ In die Erweiterung des Gewerbegebiets investiert die Gemeinde 627.500 Euro. Es ist zudem geplant, die Baugebiete „Hofäcker III“ und „Hofäcker Mitte“ in Utzwingen zu erweitern. Am Hofäcker III beginnen 2021 bereits die Erschließungsarbeiten. Für die Straßenbau- und Tiefbaumaßnahmen werden rund 756.000 Euro fällig.

Am „Strich II“ in Maihingen wurden die Erschließungsarbeiten im vergangenen Jahr abgeschlossen. Planungskosten von 79.000 Euro sind heuer noch zu bezahlen. Durch Grundstücksverkäufe in dem Baugebiet nimmt die Gemeinde unter anderem rund 427.000 Euro ein. Von 29 Bauplätzen hat die Gemeinde bereits elf verkauft, sechs werden gerade verkauft und drei sind reserviert. „Von neun weiteren Interessenten wollen zwei bald ihre Entscheidung fällen“, sagt der Bürgermeister.

Neben den Projekten in den Baugebieten sind ein neuer Rasenmähertraktor (23.000 Euro), die Sanierung der Feldwege in Maihingen (31.000 Euro), Baumaßnahmen am Friedhof in Maihingen (50.000 Euro), die Nachzahlung für das Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Maihingen (240.000 Euro) und die Sanierung des ehemaligen Schulhauses in Utzwingen (385.000 Euro) die größten Investitionen im Jahr 2021 für die Gemeinde Maihingen.