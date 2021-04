Haushalt für Wallerstein beschlossen: Größte Investition fließt ins Abwasser

Plus Rund 13 Millionen Euro umfasst der Haushalt 2021 in Wallerstein. Das meiste Geld nimmt die Gemeinde für Kanalarbeiten in die Hand.

Die Gemeinde Wallerstein hat für das Jahr 2021 einen Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 13,25 Millionen Euro beschlossen. Die größten Investitionen wird es im Bereich von Kanalarbeiten und Straßenbau geben. Projekte wie das Jugendhaus in Wallerstein und der Grundstückserwerb sind ebenfalls eingeplant. In den Hebesätzen für die Realsteuern ändert sich nichts.

Von den 13 Millionen Euro sind 6,8 Millionen Euro die Ausgaben und Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Darunter fallen unter anderem die laufenden Kosten für die Verwaltung mit 373.000 Euro, 41.000 Euro für den Brandschutz, 481.000 Euro für Schulen und rund eine Million Euro für Jugend und Soziales. 127.000 Euro betreffen Ausgaben für Sport und Gesundheit.

Wallerstein zahlt 293.622 Euro an Schuldentilgung

Darunter fallen auch die Ausgaben für die Mehrzweckhalle, diese allein betragen 107.000 Euro. Für die Straßen und Straßenbeleuchtung gibt die Gemeinde 190.000 Euro aus, sowie 806.000 Euro für die Abwasserbeseitigung.Die Kreisumlage, die der Markt Wallerstein an den Landkreis zahlen muss, steigt auf 1.940.000 Euro. Zu den laufenden Kosten zählt auch die jährliche Schuldtilgung, die von der Gemeinde geleistet werden muss. Für dieses Jahr sind das 293.622 Euro.

Finanziert werden die Ausgaben der Gemeinde hauptsächlich aus Steuern und Schlüsselzuweisungen des Landes zusammen. Die 2.038.564 Euro Einkommenssteuer und 1.550.000 Euro Gewerbesteuer machen rund 59 Prozent der Einnahmen für das Jahr 2021 aus. Durch Gebühren und Entgelte nimmt die Gemeinde 649.626 Euro ein. Die Grundsteuer macht rund 384.000 Euro in den Einnahmen aus. Aufgrund der hohen Steuerkraft in der Gemeinde – 2020 lag sie noch bei 969 Euro, 2021 bei 1102 Euro – fallen die Schlüsselzuweisungen auf 310.420 Euro. Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden summieren sich auf 533.500 Euro. Die Umsatzsteuerbeteiligung liegt bei 191.000 Euro. Nach Abrechnung der Kosten verbleiben aus dem Vermögenshaushalt noch 1,8 Millionen Euro Überschuss.

Größte Investition betrifft Kanalarbeiten in der Gemeinde Wallerstein

Der Überschuss aus dem vergangenen Jahr beträgt 2.790.000 Euro und wird für die Investitionen im Vermögenshaushalt verwendet. Wallersteins umfangreichste Investition für das Jahr sind die Kosten für die Kanalbauarbeiten und die damit verbundenen Straßenarbeiten in der Gemeinde (wir berichteten). Die Gemeinde investiert 1,33 Millionen Euro in das Projekt. Im Jahr 2021 sollen unter anderem im Hahngarten und in der Felsenstraße die Arbeiten gemacht werden. Weiter in der Vermögensplanung werden die Jugendräume für Wallerstein und Birkhausen aufgeführt. Die Kosten umfassen 660.000 Euro. Mit einbezogen sind die Planungskosten, die bei dem Projekt anfallen. Weitere Ausgaben sind für das kommende Jahr angesetzt. Zeitgleich mit den Straßen- und Kanalarbeiten sollen Rohre für den Breitbandausbau gelegt werden. Die Marktgemeinde will für 270.000 Euro das Internet ausbauen.

In die Dorferneuerung investiert die Gemeinde in Birkhausen 150.000 Euro, in Munzingen wird mit 162.000 Euro gerechnet, dort entsteht ein neues Dorfgemeinschaftshaus. Für 45.000 Euro werden an den Friedhöfen in Munzingen und in Wallerstein Baumaßnahmen umgesetzt. Eine größere Summe wird auch für den Grundstückserwerb im Rahmen der Erweiterung der Baugebiete in Birkhausen und Munzingen eingeplant, rund 200.000 Euro. Bei der Erweiterung des Gewerbegebiets in Wallerstein investiert die Gemeinde 100.000 Euro.

Vermögenshaushalt für Wallerstein umfasst rund 7 Millionen Euro

Der Markt Wallerstein setzt zudem für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen eine Summe von 320.000 Euro an. Das geplante Alarmierungssystem der Feuerwehr Wallerstein wird 6000 Euro kosten. Die Feuerwehr Munzingen soll eine neue Tragkraftspritze für 15.500 Euro bekommen. Für die Feuerwehr Ehringen wird ein neues Fahrzeug angeschafft. Die Kosten belaufen sich dafür auf 40.000 Euro.

Insgesamt umfasst der Vermögenshaushalt für das Jahr 2021 7.074.000 Euro. Mit einer Kreditaufnahme von 1,1 Millionen Euro für das Jahr 2021 und den bestehenden Schulden, die am 1. Januar 2021 3,3 Millionen Euro betrugen, kommt abzüglich der Rückzahlung ein Neuschuldenstand von 4,12 Millionen Euro zusammen. Auf die Bewohneranzahl in Wallerstein sind das pro Kopf gerechnet 1213 Euro. Der Haushaltsplan wurde im Finanzausschuss vorberaten und in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.

