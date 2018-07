10:30 Uhr

Heckscheibe eingeworfen

Autofahrer angegriffen

Zwei 21-jährige suchten in der Freitagnacht auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße offensichtlich Streit. Nachdem dieser zunächst harmlos verlief, stieg ein 18-Jähriger in seinen Pkw und fuhr los. Während der langsamen Anfahrt zu einer Kreuzung schütteten die beiden Tatverdächtigen Bier über das Fahrzeug. Als der Pkw-Fahrer dann weiterfuhr, warfen sie die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einer Bierflasche ein. Anschließend stiegen die beiden Täter, die namentlich ermittelt werden konnten, bei einem Bekannten ins Fahrzeug und entfernten sich vom Tatort. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. (pm)

Fahrrad gestohlen

Am Freitagvormittag wurde an der Maria-Stern-Realschule in Nördlingen ein unversperrtes Fahrrad, Marke Ideal, Farbe grün, entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. (pm)

Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag fuhr eine 21-Jährige auf der B-25, kurz vor Ehringen, auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. Dieser wurde noch auf ein weiteres, davor befindliches Fahrzeug aufgeschoben. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. (pm)

