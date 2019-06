Herbe Verluste beim Storchen-Nachwuchs

Plus In den gut 40 Horsten im Landkreis hat das nasskalte Frühjahr vielen Küken das Leben gekostet. Doch es gibt auch gute Nachrichten, zum Beispiels aus Nördlingen.

Das nasskalte Wetter hatte den Jungstörchen im Landkreis mächtig zugesetzt. Schon zu groß, dass alle im Horst unter das schützende Gefieder der Altstörche passen, waren sie viele Tage Wind und Regen ausgesetzt. Sie sind erfroren oder verhungert – denn bei Dauerregen haben Mutter und Vater selbst zu nasses Gefieder, um abzuheben und auf Futtersuche zu gehen. Die geschwächten Tiere verenden.

In der Mehrzahl der Nisthilfen im Landkreis hat es nur die Hälfte der Küken geschafft. Der Nachwuchs wartet jetzt darauf, kräftig genug für den ersten Flug zu werden. Wie viele gestorben sind, lässt sich nicht genau beziffern, aber im gesamten Landkreis dürften es über 40 gewesen sein.

In Donauwörth hat Storchenbeauftragter Georg Schnizer vergangene Woche die Jungtiere auf dem Dach des ehemaligen Klosters Heilig Kreuz gewogen und beringt. „Von den ursprünglich fünf Küken haben drei überlebt“, sagt der Tierarzt. Im Netz auf dem Dach des Tanzhauses haben hingegen nur zwei von fünf das miese Wetter überstanden.

Im Horst in Harburg fällt die Bilanz noch dramatischer aus: Alle vier Küken haben nicht überlebt. „Das ist das zweite Jahr in Folge, dass es der Nachwuchs in Harburg nicht schafft“, weiß Heidi Källner aus Nördlingen. Doch es könnte eine zweite Brut geben, wie Schnizer meldet. Er weiß auch von einem jungen Storchenpaar in Ebermergen, das in der Langgasse einen neuen Horst auf einem Strommast baut. In Hoppingen setzen sich die Bürger für eine neue Nisthilfe ein.

In Staudheim gibt es zwei genutzte Storchennester. Eines auf dem Dach der Kirche in der Ortsmitte und eines auf dem Stadel von Manfred Jung. In beiden Horsten aber konnten die Eltern nicht allen Nachwuchs schützen. Bei Familie Jung starb ein Küken, sodass noch drei im Horst sitzen. „Nach dem vielen Regen lag ein toter Vogel bei uns im Garten“, berichtet Karin Jung. Die Eltern hatten ihn aus dem Nest geworfen. Im Horst auf dem Kirchendach verendete ebenfalls einer.

Keine Folgen des kühlen Frühjahrs gab es in Mertingen. Wie Anna Riegel bestätigt, haben die Störche drei Junge aufgezogen und die sind regelmäßig zu sehen. In Mertingen brüten die Störche auf dem Haupthaus der Alten Brauerei. Nach der Sanierung des Hauses vor fünf Jahren hatte man einen relativ kleinen Horst darauf gebaut und sogar mit Kalk auf dem Dach die Kotspuren simuliert, um die Tiere zu halten. „Das hat bestens funktioniert und die Tiere überwintern jetzt in der Regel bei uns“, sagt Pächter Franz Nosalski. Vor allem für die Hochzeitsgäste im Frühjahr sei es eine große Freude, wenn zum Fest dann die Störche auf dem Dach klappern. „Das ist vielleicht ein wenig klischeehaft, aber die Leute mögen das wirklich“, so der Gastronom. Auch in Wemding haben die zwei Jungstörche erfolgreich das Frühjahr gemeistert.

Einen wahren Segen an Jungstörchen gibt es im Ries. Heidi Källner weiß von insgesamt 66 Tieren in 34 Horsten. Allein in Oettingen zählt die Storchenbeauftragte mittlerweile 19 Brutstätten. „Zwei davon waren aber faul“, sagt die Expertin. Will heißen: Es lagen Eier drin, doch die Eltern haben ihren Nachwuchs selbst gefressen oder das Gelege ohne Erfolg bebrütet.

Ansonsten erklärt Källner, das auch in Oettingen herbe Verluste zu verzeichnen sind. In jedem Horst hätte es vier bis fünf Jungstörche gegeben, nun seien im Durchschnitt noch zwei übrig. „Es war einfach zu lange zu nass“, so Källner. Nach all den Jahren, in denen sie sich mit den Störchen beschäftigt, habe sie gelernt, die Verluste zu akzeptieren. „Das ist der normale Lauf der Natur und es wäre falsch einzugreifen“, sagt sie. Denn es gebe von den Bürgern, die sehr mit den Störchen mitfühlen, stets die Frage, ob man nicht ein wenig unterstützen könne. Källner meint diesbezüglich: „Wir sollten vertrauen, dass die Natur das alles richtig macht.“

Das zeigt sich dieses Jahr besonders in Nördlingen. In der Riesmetropole gibt es nun auch auf einem Privathaus in der Nürnberger Straße einen Horst. Familie Lessmann hat im Herbst 2018 auf einem stillgelegten Kamin eine Nisthilfe gebaut, liebevoll mit Zweigen ausstaffiert und fest verankert. Sofort wurde dieser „Hochsitz“ heiß umkämpft. Eine junge Storchendame aus Karlsruhe – das verrät ihre Beringung – hat nun erfolgreich drei Eier ausgebrütet. Der Vater übrigens ist inkognito unterwegs, weil er keinen Ring trägt. Diesen Jungtieren geht es sehr gut.

Den Rekord werden dieses Jahr die Nördlinger Störche brechen. Denn sie haben in ihrem Horst auf dem Brot- und Tanzhaus sechs Jungstörche aufgezogen und erfolgreich durch das Frühjahr gebracht. Seit 2007 brüten die Störche in diesem Horst. Storchenexpertin Källner geht davon aus, dass es immer das gleiche Paar ist. Und das hat mittlerweile wohl schon mehr als 40-mal Nachwuchs bekommen und könnte etwa 16 Jahre alt sein. „Das ist fast schon olympisch“, scherzt Källner. Eine solche Zahl an Jungtieren in einem Horst habe echten Seltenheitswert.