Herbstferien im Museum Kulturland Ries

Ferienkurse vom 3. bis 5. November

Für die bevorstehenden Herbstferien dürfen sich Kinder und Familien wieder auf ein abwechslungsreiches Ferienprogramm im Museum Kulturland Ries freuen. Im Mittelpunkt stehen heuer Herbstbräuche und Vorbereitungen auf die Advents- und Weihnachtszeit. Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Die Honigmacher: Bienen und Imker“ kommen Honig und Wachs zum Einsatz.

Das Museum bietet vom 3. bis zum 5. November an jedem Tag zwei Ferienkurse an. Die Themen sind bunt gemischt und passen zur Jahreszeit. Weihnachten ist nicht mehr weit, daher können Kinder ab fünf Jahren im großen Holzbackofen Semmeln und Lebkuchen mit Honig backen. Der Teig dafür wird selbst hergestellt und verziert. In weiteren Kursen werden kleine Dekorationen für den Advent oder zum Verschenken an Weihnachten gebastelt. So können Kinder ab 6 Jahren aus echtem Bienenwachs die schönsten Kerzen kreieren und verzieren. Kinder ab fünf Jahren können mit buntem Wachs die Technik des Kerzentauchens ausprobieren. Und aus verschiedenen Materialien wie Bienenwachs, Holz und Filzwollen fertigen Kinder ab 6 Jahren Weihnachtssterne an. Für die Teilnahme am Ferienprogramm ist eine verbindliche Voranmeldung nötig.

Als besonderes Angebot bietet das Museum das Ferienprogramm ganztägig an. Zwischen den Ferienkursen am Vormittag (10 bis 12 Uhr) und am Nachmittag (13 bis 15 Uhr) besteht die Möglichkeit zur Mittagsbetreuung. Es gibt Pizza aus dem Holzbackofen des Museums und Getränke.

Zum Ferienende veranstaltet das Museum am Sonntag, 8. November, von 13 bis 17 Uhr einen Familien-Ferientag und rückt den alten Brauch der Rübengeister wieder ins Blickfeld. Kinder und Familien können aus Futterrüben „Ruabagoischdr“ mit lustigen oder furchterregenden Gesichtern schnitzen und mit einer Kerze zum Leuchten bringen. Zur Stärkung können am Feuer Stockbrote gebacken werden. Aus dem Holzbackofen des Museums gibt es Walnussbrot, Zwiebelkuchen und süßes Martinsgebäck.

Gerade für die Ferien empfiehlt sich der Besuch des Museums, und zwar bei freiem Eintritt. Zu sehen sind die Ausstellungen zur Landwirtschaft und zur Alltagskultur im Ries sowie die Sonderausstellungen „Die Honigmacher: Bienen und Imker“ und „Die Welt der kleinen Wunder – Lebensraum Kleingewässer und Feuchtgebiete“.

Coronabedingt gelten im Museum und bei allen Veranstaltungen die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. (pm)

für die Kinder-Ferientage sind telefonisch unter 09087/9207170 oder per E-Mail unter mklr@bezirk-schwaben.de möglich.

