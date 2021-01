vor 50 Min.

Humanus zählt zu Bayerns wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie ehrt die 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen Bayerns. Humanus Personalservice gehört dazu.

Seit ihrer Gründung 2013 befindet sich die Humanus Personalservice GmbH im Aufwärtstrend. Gegründet auf 15 Quadratmetern mit zwei Personen, machte sie 2015 schon 5,8 Millionen Euro Umsatz. 2020 sind es ca. 22 Millionen Euro Umsatz und 500 Mitarbeitende. So gehört Humanus jetzt zu „ Bayerns Best 50“ von insgesamt 8000 mittelständischen Unternehmen. Diesen Preis erhalten vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie besonders wachstumsstarke Mittelständler, die in den letzten Jahren die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gratulierte den Siegern: „Die Corona-Pandemie stellt die bayerische Wirtschaft vor besondere Herausforderungen. Die große Innovationskraft und Leistungsbereitschaft unserer bayerischen Unternehmen sind nicht nur Wachstumsfaktoren, sondern auch Garanten dafür, diese Krise erfolgreich zu meistern. Die besten 50 von ihnen haben wir heute mit dem Preis Bayerns Best 50 ausgezeichnet.“

Humanus Personalservice: Glückwünsche von Landrat Stefan Rößle

Auch Landrat Stefan Rößle übermittelt seine Glückwünsche: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn Unternehmen hier aus der Region mit einem solchen Preis ausgezeichnet werden und für ihre Arbeit, ihren Tatendrang und ihr wirtschaftliches Engagement belohnt werden. Insbesondere in diesen doch sehr außergewöhnlichen Zeiten sind es vor allem wachstumsstarke Unternehmen des Mittelstandes, die für unseren Landkreis einen wichtigen Beitrag in der Krise leisten und von denen auch in den kommenden Jahren noch viel zu erwarten sein wird.“

„Über diese Auszeichnung freuen wir uns ganz besonders, denn zu den Unternehmen gezählt zu werden, die das ,Rückgrat unserer Wirtschaft’ bilden, ist schon eine Art Ritterschlag für unsere Arbeit“, so Philipp Erik Breitenfeld, Gründer und CEO von Humanus.

Für ihr Wachstum und ihre unternehmerischen Leistungen wurde die Humanus Personalservice GmbH schon vielfach ausgezeichnet. So wurde sie schon mehrfach zum Wachstumschampion bei Focus und zum Top Arbeitgeber Mittelstand bei Focus Business gekürt, sie zählt zu den Top-Arbeitgebern Donauries und gehört zu den Best Rated Companies des Qualitätssiegels Faire Zeitarbeit.

Wachstum und daraus resultierende Auszeichnungen sind allerdings für Breitenfeld nur in Verbindung mit seinen Mitarbeitern möglich – der Humanus Family. In deren Entwicklung, Fort- und Weiterbildung investiert Humanus viel Geld und Engagement.

Soziale Verantwortung: Humanus unterstützt Sportvereine

Breitenfeld möchte der Welt etwas zurückgeben: Soziale Verantwortung lebt Breitenfeld durch intensives Sponsoring. Er unterstützt Sportvereine der Region und hat den Bau der Humanus-Lea-Sophie-Breitenfeld-Schule in Südafrika ermöglicht. Diese wurde komplett eigenfinanziert, 50 Prozent von ihm privat und 50 Prozent von der Humanus Personalservice GmbH. Das nächste Großprojekt in Afrika ist für dieses Jahr in Planung. (pm)

