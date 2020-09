09:44 Uhr

Hund bringt Radfahrer in Nördlingen zum Stürzen

Ein Mann ist in Nördlingen durch einen Hund von seinem Fahrrad geholt worden. Dabei erlitt der 69-Jährige leichte Verletzungen.

Ein Hund hat in Nördlingen am Montag einen Radfahrer zu Fall gebracht. Der 69-Jährige fuhr mit seinem Rennrad auf der Riesstraße in Nähermemmingen als nach Polizeiangaben ein Hund aus einem Gartengrundstück rannte. Der Radfahrer habe nicht mehr bremsen oder ausweichen können und stürzte. Dabei erlitt der 69-Jährige mehrere Prellungen und Schürfwunden, der Mann wurde ärztlich versorgt. Das Fahrrad, der Helm und die Brille des Radlers wurden bei dem Sturz beschädigt, der Schaden beträgt rund 500 Euro. (pm)

Themen folgen