Hund verletzt Kind: War es ein Angriff oder ein Unfall?

Plus In Megesheim hat ein Hund der Rasse Australian Shepherd ein Kind verletzt. Die Polizei stuft das Tier als gefährlich ein. Wie Situationen mit Hunden entschärft werden können.

War es eine Attacke oder ein Zusammenstoß beim übermütigen Herumtollen? In Megesheim hat ein bislang unauffälliger Hund der Rasse Australian Shepherd ein eineinhalb Jahre altes Kind im Gesicht verletzt.

Hund beißt Kind ins Gesicht - auch Hundegutachter wird fast gebissen

Noch ist offen, wie der Vorfall zu bewerten ist. Megesheims Bürgermeister Karl Kolb zufolge hat sich der Vorfall so abgespielt: Der Hund spielte auf dem Grundstück der Besitzerfamilie mit einem größeren Kind, als auf der Straße eine Mutter mit ihrem eineinhalb Jahre alten Kind draußen vorbei kam. Das Kleinkind fuhr auf einem Tretroller. Der Hund – etwas größer als ein Schäferhund – lief auf das Kind zu und warf es vom Roller und stieß mit ihm zusammen. Der Hund hinterließ einen deutlichen Zahnabdruck und Kratzspuren auf dem Gesicht des Kindes.

Ein hinzu gerufener Beamter der Nördlinger Polizei, der auch Hundegutachter ist, dass das Tier versucht hatte, ihn zu beißen. „Der Hund wird von unserer Seite deshalb als gefährlich eingestuft“, erklärte Walter Beck, Chef der Polizeiinspektion Nördlingen. Eine Anzeige wegen Körperverletzung werde gestellt und die Gemeinde wegen möglicher Auflagen für den Hundebesitzer eingebunden. Unmittelbar nach dem Vorfall kam der Halter der Anweisung nach, den Hund nur noch mit Maulkorb, schlupfsicherem Halsband und ein Meter langer Leine zu führen.

Megesheim: Bisher keine bedenklichen Vorfälle mit dem Hund

Megesheims Bürgermeister Karl Kolb sagte, dass ihm bisher keine bedenklichen Vorfälle mit dem zwei Jahre alten Australian Shepherd bekannt seien. Er habe den Besitzer auch nur mit dem Hund an der Leine im Dorf gesehen. Amtstierarzt Thomas Kellner erläuterte, dass die Rasse eines Hundes weniger Rückschlüsse über dessen Verhalten zulasse, als Ausbildung und Erziehung.

So habe der Australian Shepherd zwar seinem Namen gemäß die Veranlagung eines Hütehundes, die aber nicht in dem Maße mit großem Bewegungsdrang einher gehe wie beispielsweise bei einem Border Collie. Dieser müsse ständig in Bewegung gehalten werden. Jeder Hütehund könne auch zu einem Familienhund erzogen werden. Sein angeborener Drang, zu beschützen, habe nichts mit Aggressivität zu tun, da er ja die zu beschützenden Tiere und auch Menschen keinesfalls angreifen dürfe.

Diese Grundregeln sind wichtig im Umgang mit Hunden

Der Amtstierarzt kennt einige Grundregeln für nicht klar einzuschätzende Begegnungen mit Hunden: „Wichtig ist es, den Hund im Auge zu behalten.“ Sieht dieser einen gar nicht an, hat er kein Interesse und man kann problemlos vorbei gehen. Blicke einen der Hund interessiert an, so zeige Schwanzwedeln, dass er guter Stimmung sei und vielleicht spielen wolle. Kommt er mit gesenktem Kopf näher, könne das ein Gefahrensignal sein.

In beiden Fällen gelte, sich auf keinen Fall schnell wegzubewegen, ob nun zu Fuß oder mit dem Fahrrad – das löse nur einen Jagdinstinkt aus. Ist der Halter in der Nähe, ist es auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn der Hund auf dessen Kommandos hört. Zunächst solle man den Halter bitten, das Tier auf Abstand zu halten; notfalls könne man ruhig selbst mit lauten, scharfen Worten Stärke demonstrieren, was Hunde sehr oft von weiteren Annäherungen abhalte.

Kampfhunde der Kategorie I, also gezielt zum aggressiven Kämpfen abgerichtete Tiere, sind in Bayern grundsätzlich verboten. Tiere der Kategorie II – zum Beispiel Rottweiler – brauchen ein Negativ-Zeugnis, das ihnen bescheinigt, dass keine gesteigerte Aggressivität vorliegt. Sie sind meldepflichtig, die Meldung erfolgt bei der jeweiligen Kommune. In der Stadt Nördlingen sind derzeit sieben Kampfhunde der Kategorie II registriert, darüber hinaus 761 weitere Hunde.