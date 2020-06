vor 17 Min.

Im Ostalbkreis endet eine Ära

Der Kreistag wählt am 30. Juni einen Nachfolger des seit 24 Jahren amtierenden Landkreis-Chefs Klaus Pavel. Dabei gibt es einen klaren Favoriten

Von Bernd Schied

Am 30. Juni wird im Ostalbkreis ein neuer Landrat gewählt. Im Gegensatz zu Bayern, wo der jeweilige Landkreischef von der Bevölkerung bestimmt wird, sind in Baden-Württemberg dafür die Kreistage zuständig. Für die Nachfolge des amtierenden Landrats Klaus Pavel ( CDU), der 24 Jahre die Geschicke des Ostalbkreises gelenkt hat, gibt es drei Bewerber.

Bei den Kandidaten handelt es sich zum einen um den Ersten Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, Dr. Joachim Bläse. Er ist 51 Jahre alt und Jurist. Im Ostalb-Kreistag führt er derzeit die CDU-Fraktion. Des Weiteren tritt Volkmar Bauer, Jahrgang 1958, der derzeit bei der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt beschäftigt ist, an. Als dritter Kandidat steigt Harald Reinhard in den Ring. Er war bis März dieses Jahres Bürgermeister der Gemeinde Buchenbach in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Von Beruf ist Reinhard Diplom-Musiklehrer und Kulturmanager.

Als klarer Favorit für die Wahl gilt Joachim Bläse. Im 73 Sitze umfassenden Ostalb-Kreistag benötigt er für seine Wahl 37 Stimmen. Die CDU-Fraktion allein verfügt über 26 Sitze. Nachdem auch die Fraktion der Freien Wähler (12 Sitze) bereits ihre Unterstützung für den Gmünder Kandidaten signalisiert hat, dürfte ihm eine Mehrheit schon im ersten Wahlgang relativ sicher sein.

Mit dem Ausscheiden von Landrat Pavel aus dem Amt Mitte September geht auf der Ostalb eine Ära zu Ende. Der Christdemokrat genießt weit über die Grenzen seiner Partei hinaus hohen Respekt und Anerkennung, nicht zuletzt wegen seiner überparteilichen Amtsführung. Zudem gilt er als bürgernah, obwohl er sein Mandat nicht unmittelbar vom Bürger erhalten hat. Zahlreiche Projekte wurden unter seiner Ägide verwirklicht, unter anderem eine Reform des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Eine große Herausforderung war für ihn allerdings die finanzielle Situation der drei Kreiskrankenhäuser in Aalen, Mutlangen und Ellwangen. Das jährliche Betriebskostendefizit der drei Häuser bewegt sich derzeit bei rund acht Millionen Euro.

Seine erste Wahl im Jahr 1996 war überaus spannend und ungewöhnlich. Er kam nämlich durch einen Losentscheid ins Amt. Im Kreistag fehlte seinerzeit der CDU ein Sitz zur absoluten Mehrheit. Es kam zu drei Wahlgängen, in denen auf Pavel und seinen Gegenkandidaten Karl Bux, dem damaligen parteilosen Bürgermeister der Stadt Ellwangen, jeweils die gleiche Stimmenzahl entfiel. Wegen des dreimaligen Patts wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in Baden-Württemberg ein Losentscheid fällig. Hierbei hatte Pavel das Glück auf seiner Seite.

Danach wurde er noch zweimal für jeweils acht Jahre ohne Gegenkandidaten vom Kreistag zum Landkreischef gewählt.

Der heute 67-jährige gebürtige Göppinger war vor seiner Landratszeit Bürgermeister der Gemeinde Bad Boll. Während seiner Amtszeit knüpfte er auch enge Beziehungen zu den Nachbarlandkreisen, so auch zum Landkreis Donau-Ries. Mit Landrat Stefan Rößle unterhält Pavel enge Beziehungen.

