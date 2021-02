vor 17 Min.

Im Ries wird es in den kommenden Tagen eiskalt

In den kommenden Tagen wird es nachts bitterkalt. Der Eisplatz in Nördlingen kann aber wegen der Corona-Bestimmungen trotzdem nicht öffnen.

Plus Eine Meteorologin gibt einen Ausblick auf die kommenden kalten Tage in Nördlingen und Umgebung. Der Eisplatz wird nicht öffnen. Doch das liegt nicht an den Temperaturen.

Es flockt fast ununterbrochen vom Himmel, Dachfenster sind zugeschneit, doch immer weiter rieselt der Schnee herunter. Noch dazu wird es in den kommenden Nächten eisig, Temperaturen im zweistelligen Minusbereich werden vorausgesagt. Was bedeutet das für Natur und Landwirtschaft und wie sind die Wetteraussichten für die kommenden Tage?

Zunächst einmal zu den Wetteraussichten. Meteorologin Janina Lersch von Wetterkontor.de schildert, dass es zwar am Mittwoch noch viel schneit, am heutigen Donnerstag aber eher nur noch kleinere Schneemengen vom Himmel schneien. „In der Region Nördlingen sollte nichts mehr groß vom Himmel kommen. Im Tagesverlauf lockert es sich zusehends auf, es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken“, prognostiziert Lersch.

Wetter: In Nördlingen und Umgebung wird es kalt, aber trocken

Tagsüber liegen die Höchstwerte bei etwa minus sechs Grad Celsius, in den kommenden Nächten gebe es schon mal minus 13, 14 Grad. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in manchen Regionen noch tiefer geht“, sagt die Expertin. In den kommenden Tagen soll es aber trocken bleiben und viel Sonnenschein geben. Ideales Wetter für Spaziergänge.

Im vergangenen Jahr war es nicht so kalt. Auf der Wetterstation Harburg wurden am 8. Februar nachts minus 4,1 Grad gemeldet, tagsüber waren die Temperaturen im Plusbereich. Lersch schildert, dass es am 24. Dezember 2001 – Daten liegen seit Ende der 1990er Jahre vor – am kältesten war: Minus 22,6 Grad Celsius habe es damals gehabt. Grundsätzlich seien die aktuellen Temperaturen aber keine große Ausnahme in Bayern.

Der Nördlinger Eisplatz wird nicht öffnen

Thomas Fischer, stellvertretender Sachbereichsleiter bei der Naturschutzbehörde für den Landkreis, sagt, dass die kalten Temperaturen keine wirklichen Schäden für Natur- und Pflanzenwelt bedeuten. Der Schnee biete für Insekten eine Schutzschicht. Denn der Schnee wirkt wie eine Isolationsschicht. Das gilt auch für landwirtschaftliche Produkte wie Weizen oder Gerste, die im Herbst gesät wurden, wie Kreisobmann Karlheinz Götz schildert. Wenn es ein paar Tage länger so kalt sei, gebe es in Ställen eher mal Schwierigkeiten mit Wasserleitungen. Doch in Bayern sei man das gewohnt.

Noch weniger gewohnt als Schnee sind aber die Nördlinger das Schlittschuhfahren auf dem Eisplatz. In den vergangenen zwei Jahren gab es keinen Eistag, wie Karl Stempfle vom Liegenschaftsamt sagt. In diesem Jahr könne es sein, dass der Platz tief genug gefriert. Mit dem Schnee – Stichwort Isolierung – müsse man aber aufpassen, es seien mehrere Bohrungen zur Kontrolle nötig. „Aber mit der Frage können wir uns nicht befassen“, sagt Stempfle. Denn unter den aktuellen Corona-Bestimmungen muss auch der Eisplatz geschlossen bleiben. Dann bleibt doch nur der Spaziergang im Schnee.

