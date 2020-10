16:29 Uhr

In Nördlingen gibt es einen neuen Pop-up-Laden

Plus Am Freitag öffnet in Nördlingen ein kleines Kaufhaus auf Zeit. Händler, Künstler und Sportlerinnen beteiligen sich. Was es im Pop-up-Laden zu entdecken gibt.

Von David Holzapfel

Lange standen die Räume an der Polizeigasse 4 leer. Nun kehrt dort wieder Leben ein – wenn auch nur temporär: Insgesamt 19 Händler und Künstler werden von Freitag an für drei Monate ihre Werke, Waren und Ideen in den Räumen präsentieren.

„Pop-up“ heißt das Konzept, bei dem ein Einzelhandelsgeschäft vorübergehend und provisorisch in leeren Geschäftsräumen betrieben wird. Dem Warenangebot sind dabei keine Grenzen gesetzt. So auch in der Polizeigasse. Nördlinger Einzelhändler bieten dort Schuhe, Klamotten, Schmuck und Lebensmittel an. Auch die Basketballerinnen der Xcyde Angels sind mit einer kleinen Verkaufsecke vertreten. Der Verein hat sich eine besondere Aktion einfallen lassen: Jeden Freitag und Samstag wird eine Profispielerin des Vereins im Laden sein und Trikots verkaufen. Zudem bekommen fünf Rieser Künstler mit dem Pop-up-Laden eine Projektionsfläche und die Möglichkeit, ihre Werke zu verkaufen.

Der Pop-up-Laden ist auf drei Monate begrenzt

Ideenstifter und Verantwortlicher der temporären Verkaufsfläche ist Patrick Behringer, Inhaber der Nördlinger „Hosenecke“. Ihm gehe es bei dem Pop-up-Projekt nicht darum, etwas zu verdienen, sagt er, als er drei Tage vor Eröffnung in der Mitte des Ladens steht und letzte Vorbereitungen trifft. Vor allem solle Nördlingen als Einkaufsstadt „noch attraktiver“ werden. „Es ist auch unser Ziel, die leerstehenden Räume in der Stadt zu füllen.“

Los geht es am Freitag, 16. Oktober. Von diesem Tag an öffnet der Pop-up-Laden drei Monate lang jeweils mittwochs und freitags von 9.30 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 bis 14 Uhr seine Türen. Schluss ist, pünktlich zum Ende des Weihnachtsgeschäfts, am 23. Dezember.

Wie aber geht es nach der Schließung weiter? Behringer würde das Konzept gerne an anderer Stelle weiterführen. „Aber erst müssen wir sehen, ob es funktioniert. Und das finden wir nur heraus, wenn wir es probieren.“

Wer im Laden etwas kaufen möchte, kann laut Organisator Patrick Behringer nur mit EC-Karte bezahlen.

