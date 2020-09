16:34 Uhr

"Interkulturelle Wochen" – Integration im Kleinen, nicht in der großen Politik

Plus Am Mittwoch wurden die „Interkulturellen Wochen“ in Nördlingen eröffnet. Mit was für einer Aktion Integration symbolisiert wurde.

Von Peter Urban

Die Abschlussveranstaltung ist gleichzeitig der Auftakt der Interkulturellen Wochen in Nördlingen. Wo bisher regionale Künstler Woche für Woche mit einer neuen Ausstellung glänzten, fand als letzte „Vernissage“ eine eindrucksvolle Performance der Mitglieder des Interkulturellen Frauencafés und des Arbeitskreises Asyl statt.

Friedrun Meyer, die Initiatorin und langjährige Leiterin des Frauencafés, „dirigierte“ ein kleines Spiel, das die schon 2019 veranstaltete öffentliche Malaktion mit den bunten Stühlen anschaulich unterstützte: in der Mitte des Projektraumes waren schlichte, holzfarbene Stühle im Kreis aufgebaut. Person für Person platzierte sie Persönlichkeiten der Stadt in diesem Kreis, angefangen von Oberbürgermeister David Wittner über unter anderem Sabine Heilig, Wolfgang Mussgnug bis hin zu Sponsoren wie Christian Düll vom Rotary Club oder Stefan Kirchner.

Mit der Auftaktveranstaltung sollte gezeigt werden, wie sich eine Gemeinschaft verändert

Als der Kreis fast geschlossen war, begann ein anschauliches Stühlerücken. Bunt gekleidete ehemalige Geflüchtete gesellten sich mit bunten Stühlen zwischen die symbolisierte Nördlinger Bürgerschaft und zeigten so, wie sich eine Gemeinschaft verändert, wenn Menschen dazukommen. Bunte Tücher, die auf den vorher leeren Stühlen deponiert waren, verbanden dann die Bürger und die Neubürger und hießen sie symbolisch in ihrer Mitte willkommen.

„Zusammen leben, zusammen wachsen“ – das Motto der Interkulturellen Wochen 2020 – hätte so nicht eindrucksvoller dargestellt werden können. Rassismus war auch das bestimmende Thema der Redner und auch die Sorge der zahlreich erschienenen Besucher der Eröffnungsveranstaltung. Johannes Beck, der Geschäftsführer der Diakonie Donau-Ries, Oberbürgermeister David Wittner, Dr. Sabine Heilig und Wolfgang Mussgnug beschworen unisono die Vielfalt der Welt – in welcher Nördlingen, wenn möglich und im Kleinen, ein positives Bild zeichnen möge.

Alle Menschen sollten am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen

Und sie ermutigten alle, die Errungenschaften unserer Vielfaltsgesellschaft hervorzuheben, zu teilen und zu unterstützen. Alle Menschen, die hier leben, sollten am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen, unabhängig der Herkunft. Immigrierten Menschen sollten Perspektiven eröffnet werden, damit sie schnell mit den schon hier Ansässigen wachsen können. OB Wittner stellte in seiner Rede klar, wie wichtig er die Integration aller Menschen hier in Nördlingen finde und er zeigte sich stolz darauf, dass mittlerweile sechzig Nationalitäten in Nördlingen friedlich zusammen leben würden: „Integration passiert nicht in der großen Politik, sondern sie geschieht im Kleinen, hier bei uns allen“.

Im Projektraum waren schließlich so viele Menschen zusammengekommen, dass sich der Raum als zu klein für die Hygienevorschriften in Corona-Zeiten erwies und deshalb ein Großteil der Reden im Freien stattfand. Eine Anregung kam auch im Hinblick auf die Pandemie, die Reisen in aller Herren Länder aktuell nicht möglich mache: „Man muss jetzt und heute nicht in den Flieger steigen, um andere Länder und fremde Kulturen kennenzulernen. Wir haben diese Menschen und Kulturen in unseren Mauern. Gehen Sie auf diese Menschen zu. Vielleicht ist diese Reise zu unseren neuen Nachbarn sogar viel nachhaltiger als der Trip ins Ausland.“

Alle weiteren Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen 2020 stehen im Flyer, der im Projektraum (der noch bis Sonntag für alle Interessierten geöffnet ist) oder an zahlreichen weiteren öffentlichen Orten ausliegt. Außerdem ist der Flyer im Internet unter www.diakonie-donauries.de abrufbar.

