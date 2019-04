vor 21 Min.

Internationaler Punk in Oettingen

Konzert in der alten Turnhalle beim Heimatmuseum

Die Kunst und Kulturinitiative Oettingen veranstaltet am Donnerstag, 2. Mai, in Oettingen ein Punk-Rock-Konzert. Veranstaltungsort ist die alte Turnhalle in der Hofgasse. Eröffnet wird das Konzert von „Skirt Chaser“, den Gewinnern des vorab organisierten Bandcontests, um auch kleinen Bands ein musikalisches Sprungbrett zu bieten. Die vier Jungs aus der Nähe von München spielen energiegeladenen Skate-Punk und passen somit wunderbar ins Programm. Mit „The Penske File“ aus Kanada, die sich gerade auf Europa-Tour befinden, konnte ein weiterer Höhepunkt gefunden werden. Die drei Musiker aus Ontario spielen ihre eigene Version von Folk beeinflussten Punk-Rock. Ehrliche Texte treffen auf offene Akkorde und hymnische Refrains. The Penske File sind eine „All-inclusive-Band“ für Außenseiter, Romantiker, Arbeiter und Denker gleichermaßen, wie der Veranstalter schreibt.

„Bad Cop Bad Cop“ treten in Oettingen auf

Zum krönenden Abschluss des Abends lässt die Kunst- und Kulturinitiative noch mal eine Bombe platzen und bringt mit dem Headliner „Bad Cop Bad Cop“ vier Powerfrauen aus Südkalifornien auf die Bühne. Das Punk-Quartett aus Los Angeles spielte sich bereits mit ihrer Art des Punks mit feministischer Kante bei ihren überragenden Live-Konzerten in die Herzen von tausenden Konzert-Besuchern weltweit. Die Band verbrachte viel Zeit auf der Straße und stand nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens. Doch sie haben alle vier gekämpft und ihr Leben in die Spur bekommen, wie die Band erzählt. Stärke, Verbundenheit und Positivität seien seither ihre Leitgedanken. Das alles, die Vergangenheit und die Gegenwart, spiegelt sich in ihren Songs wieder. Einlass ist um 19.30 Uhr. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. (pm)

