Die Rieser Nachrichten fragen: Was ist wirklich wichtig?

In einer prominenten Interview-Serie widmen sich die Rieser Nachrichten, der Frage: Was ist im Leben wirklich wichtig? Geld vielleicht? Oder doch die Nachbarn und unser Klima? Und was ist für Sie, liebe Leserinnen und Leser, wirklich wichtig?

Die Corona-Pandemie war und ist die größte Krise in unserer Region seit dem Zweiten Weltkrieg. Nie zuvor wurden wir in unseren Freiheitsrechten derart beschnitten, nie zuvor mussten wir alle so zurückstecken, um Menschenleben zu retten. Viele von uns mussten Abschied nehmen – von ihren Lieben, von ihrem Beruf, von Dingen. Bei all dem Negativen und Furchtbaren, das die Pandemie mit sich brachte und bringt: Sie stieß uns auch aus dem Hamsterrad. Es gab weniger Möglichkeiten, sich abzulenken, und mehr Zeit, um nachzudenken. Zum Beispiel über die elementare Frage: Was ist wirklich wichtig?

Was ist wirklich wichtig? Die Rieser Nachrichten fragen nach

Unsere Kollegin Lisa Gilz hat vor einigen Tagen in der Nördlinger Fußgängerzone Passanten gefragt, was ihnen wirklich wichtig ist. „Familie“ wurde am häufigsten genannt, auch Partner, Eltern, Kinder. Rosa Wiedenmann etwa hat dieses Jahr ihren Mann verloren. Ihr sind ihre Kinder deshalb um so wichtiger. Sie bedeuten ihr alles. Einig sind sich die meisten auch beim Wert „Liebe“. Sowohl jemanden zu lieben als auch geliebt zu werden.

Bewegung, Mobilität, Unabhängigkeit, Sport. Die schiere Möglichkeit vom Fleck zu kommen. „Radfahren“, sagt Alfred Knie. Das laufe bei ihm darauf hinaus, dass er sich so gesundhalten wolle. „Ich weiß gar nicht, ob mein Auto noch existiert“, scherzte der Radfahrer und machte sich auf den Weg in Richtung St. Georg. Auch die kleinen Vergnügen im Leben wurden genannt: einen Kaffee oder ein Weißbier trinken, Flora und Fauna. Dazu kamen Werte wie Vertrauen, Gerechtigkeit, Frieden, ein gutes Miteinander, Freiheit, Geborgenheit, Ruhe, Zufriedenheit.

Wie wichtig sind gute Nachbarn? Geld? Klima?

In unserer neuen Interviewreihe wollen wir mit Persönlichkeiten aus dem Ries oder Menschen, die mit dem Krater verbunden sind, über die Frage, was wirklich wichtig ist, sprechen. Den Anfang macht Sven Plöger, der in Nördlingen nicht nur ein Haus besitzt, sondern im Ries öfter anzutreffen ist. Plöger ist Wetterexperte in der ARD, Referent und Buchautor. 2020 hat er einen Spiegel-Bestseller gelandet, in dem es um den Klimawandel geht: „Zieht euch warm an, es wird heiß“. Im Interview mit unserer Zeitung beschreibt Plöger, warum das Abschmelzen des Polareises so gefährlich ist und weshalb das andauernde schlechte Frühjahrswetter eine Folge des Klimawandels ist.

Wir haben aber auch mit der Nördlinger Stadtschreiberin darüber gesprochen, wie wichtig gute Nachbarn sind. Die Antworten, die Stephanie Quitterer gegeben hat, machen außerdem Lust auf eines ihrer Bücher. Dort schrieb sie über hunderte Besuche bei ihren Berliner Nachbarn.

Und natürlich konnten wir uns die Frage nicht verkneifen, wie wichtig Geld eigentlich ist. Gestellt haben wir sie Paul Ritter, Chef der Raiffeisenbank Ries.

Vielleicht haben auch Sie Lust, uns zu schreiben, was Ihnen wirklich wichtig ist. Wir freuen uns über ihre Mails an redaktion@rieser-nachrichten.de oder ihre Briefe an die RN, Deininger Straße 8 in Nördlingen. (mit ligi)