vor 51 Min.

Jubiläum mit Riom wird 2020 nicht gefeiert

Grund ist die Corona-Pandemie

Die Städtepartnerschaftsurkunden zwischen Nördlingen und Riom wurden 1969 in Riom und 1970 in Nördlingen unterzeichnet. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der „Jumelage“ waren Oberbürgermeister Hermann Faul und Vertreter des Stadtrates sowie Stadtpfarrer Benjamin Beck im vergangenen Jahr zu einer Feier in der französischen Partnerstadt. Der Gegenbesuch der französischen Delegation, geplant am Wochenende vom 11. bis 14. Juni im Ries, wurde nunmehr auch im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung in Riom abgesagt. Das teilt die Stadt Nördlingen mit.

Bei den Feierlichkeiten im vergangenen Jahr wurden erste Vorgespräche für eine Jubiläumsfeier der Partnerschaft in Nördlingen genutzt. Auch beim Historischen Stadtmauerfest 2019 waren viele französische Freunde zu Besuch. Mit Vertretern des Stadtrates Riom, Pierrick Vermorel und Daniel Grenet, wurden erste Programmpunkte, auch unter Einbeziehung der bestehenden Schülerpartnerschaft zwischen dem Theodor-Heuss-Gymnasium und den Schulen in Riom, festgelegt. Wegen der Corona-Pandemie sind nun die geplanten Ausstellungen und Feierlichkeiten abgesagt, bedauert Oberbürgermeister Faul zutiefst. Die Entscheidung sei aber angesichts der momentanen Einschränkungen sowohl in Frankreich als auch in Deutschland unvermeidbar gewesen.

In diesem Zusammenhang kann Faul mitteilen, dass sich auch in den Partnerstädten das Leben für die Bürger grundlegend verändert hat. In Riom bestehen ebenso massive Einschränkungen im Lebensalltag der Bevölkerung, wie im australischen Wagga Wagga. Councillor Greg Conkey, Mayor City of Wagga Wagga, antwortet auf ein Schreiben von Faul, dass sich in Wagga Wagga jeder „selbst isolieren“ müsse. Die Bürger dürften nur für unbedingt notwendige Einkäufe und Erledigungen die Wohnungen beziehungsweise Häuser verlassen. Auch sämtliche soziale Treffen seien verboten und ähnlich wie in Deutschland gelten für die Schulen restriktive Einschränkungen. Nur Schulkinder dürfen in die Schulen, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten. Conkey dankte Faul mit diesem Schreiben herzlich für die lange anhaltende persönliche Freundschaft, wie für die gute Städtepartnerschaft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Er wünsche ihm einen langen, gesunden und glücklichen Ruhestand, losgelöst von den städtischen Verpflichtungen. In der Hoffnung auf weitere persönliche Treffen nach der Krise und der Möglichkeit, wieder reisen zu können, schließt Conkey.

Auch in den anderen Partnerstädten, denen Oberbürgermeister Hermann Faul ebenso mitgeteilt hat, dass ab 1. Mai David Wittner Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen ist, gelten die Einschränkungen im persönlichen Leben wie in unserer Stadt. Das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Nördlingen und Riom soll gegebenenfalls im kommenden Jahr gefeiert werden. (pm)

