vor 19 Min.

Jubiläumskonzert zum 55. Geburtstag

Der Baldinger Posaunenchor feiert. Seit 48 Jahren wird er von Klaus-Peter Möwes geleitet

Der Posaunenchor Baldingen hat anlässlich seines 55-jährigen Bestehens ein festliches Konzert in der vollbesetzten örtlichen St.-Galluskirche gegeben. Klaus-Peter Möwes übernahm bereits 1971 den Dirigentenstab von Pfarrer Boitz nach dessen Weggang. Nach mittlerweile 48 Jahren Chorleitung lebt er seine Aufgabe nach wie vor mit größtem Einsatz und trotz seines Alter von 78 Jahren immer noch mit jugendlichem Esprit. Es gelingt ihm in erstaunlicher Weise, die Leidenschaft und Freude an der Musik seinen Bläser zu vermitteln. Ein Funke, der im gesamten Konzert deutlich zu spüren und vor allem zu hören war.

Die 55 Jahre seit Gründung des Posaunenchores bedeuten circa 2400 wöchentliche Freitagsproben, mehr als 800 Gottesdienste, circa 200 Mal Musizieren im Krankenhaus und Altenheim, die Ausbildung von weit mehr als 100 Mädchen und Jungen an Trompete, Tenorhorn, Euphonium, Zugposaune und Tuba. Elf Pfarrer waren in dieser Zeit in der Baldinger Gemeinde tätig. Im Jahr 2007 wurde Klaus-Peter Möwes als Nachfolger von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer zum Bezirkschorleiter Donau-Ries gewählt.

Eine mit Blumen festlich geschmückte, sonnendurchflutete St.-Galluskirche lud geradezu ein, diesem besonderen Jubiläumskonzert beizuwohnen. Nach monatelanger intensiver Vorbereitung bot der Posaunenchor ein sehr breit gefächertes, anspruchsvolles Repertoire von Barockmusik über die Romantik bis hin zu Swing, Rock und Jazz-Arrangements der Neuzeit. Moderne, ausgefallene Literatur, die gerade auch die jungen Bläser begeistert, motiviert und anzieht.

Welch hohe musikalisch-technische Qualität, gepaart mit einer sehr sauberen Intonation und deutlich ausgearbeiteter Dynamik, in diesem Chor steckt, zeigten die 18 Bläser geleitet durch das unaufgeregte und klare Dirigat des Chorleiters von Beginn an.

Ein warmer, weicher und homogener Klang beherrschte Händels „Marsch aus Enzio“ ebenso wie die berühmte „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg. Sehr differenziert wurden die Nebenstimmen herausgearbeitet.

Perfekt und sensibel begleitet von Schlagzeuger Lukas Rikanovic erklangen dann Werke der modernen Literatur. In all diesen Stücken wurde gezeigt, dass der Chor, wenn gefordert, auch die notwendige Schärfe und Präzision besitzt, dem harmonischen und rhythmischen Anspruch gerecht zu werden. Zupackend, auf den Punkt das spanische „Cantad al Senor“ mit einer mitreißenden Variation im Sambarhythmus, mit großer Leichtigkeit und Freude am Musizieren die afroamerikanische Musik „Funky Walkin“. Höhepunkte waren sicher „Rise and Shine“ mit staccatoartigem Beginn der Trompeten und der Melodie in den Posaunen und Tuben oder „Everybody needs somebody to love“ aus dem Film Blues Brothers.

Neben den Profis hatten auch die Jüngsten ihren Moment im Rampenlicht. Die Gruppe der Anfänger erntete für „Oh when the saints“ großen Applaus. „Die Nachwuchsarbeit ist mir ein besonderes Anliegen“, betont Möwes. Auch hier wurde einmal mehr klar: Der Baldinger Posaunenchor ist wie eine große Familie. Umrahmt wurde das Konzert vom Kirchenchor (Leitung Carmen Fettinger) und dem LoGo-Chor (Leitung Elke Prügel). Außerdem spielte Hanna-Sophie Ruf auf der Orgel bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt eine Fuge von Johann Pachelbel.

Am Ende gab es für die Leistung aller Musiker höchst verdiente Standing ovations. Die beiden Zugaben „When I’m sixty-four“ von John Lennon und Praeludium und Choral zu „Bleibe bei mir, Herr“ verliehen dem rundum gelungenen Konzert einen besinnlichen und würdigen Abschluss. (cw)

Themen Folgen