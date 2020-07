vor 49 Min.

Jugendlichen stehlen Karton aus Tankstelle in Nördlingen

Die Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche, die einen Karton mit Inhalt im Wert von 160 Euro aus einer Tankstelle in Nördlingen gestohlen haben sollen.

Zwei Jugendliche sind am Dienstagabend in einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Nördlingen aufgefallen. Nach Angaben der Polizei lenkte einer der beiden die Verkäuferin ab und der andere entwendete in der Zeit einen Karton. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Polizei nach kurzer Zeit die Täter im Alter von 14 und 17 Jahren in der Nähe aufgreifen. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Jugendlichen mit ihrer Beute im Wert von 160 Euro nichts anfangen, weshalb sie sich dieser in einer Hecke entledigten.

Nach dem Diebstahl in der Tankstelle ermittelt die Polizei

In dem Karton befanden sich Zeitschriften, die zur Tankstelle zurückgebracht wurden. Die Jugendlichen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die beiden wird nun strafrechtlich ermittelt. (pm)

