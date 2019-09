vor 45 Min.

Junge Rieser Kunst-Vielfalt

Im Reihl’schen Haus in Nördlingen zeigt der Kunstverein derzeit eine besondere Ausstellung

Von Peter Urban

„Junge Kunst in alten Räumen“ hätte das Motto der neuen Ausstellung des Kunstvereins Nördlingen auch lauten können. War man doch – in Ermangelung von eigenen Räumen – dieses Mal ins Reihl’sche Haus in der Vorderen Gerbergasse 3 ausgewichen. Kaum jemand hätte sich im Vorfeld vorstellen können, dass man in diesen Räumen zusätzlich Kunst hängen könnte, ist doch dieser altehrwürdige Platz mit reichlich antiken „Devotionalien“ schon weitgehend gefüllt. Doch es hat funktioniert. Gleich neun vielversprechende junge Künstler hat der Kunstverein um Ingrid Wörlen und Monika Jakob präsentiert. Und es war richtig voll bei der Vernissage.

Doch zu Beginn galt die Aufmerksamkeit den Musikern, die die Veranstaltung umrahmten: Der Oettinger Moritz Gruber an der Gitarre und Sänger Raphael Kestler gaben den Lieder-Zyklus „Ich hab die Nacht geträumet“ von Johannes Brahms zum Besten. Und genauso zwanglos und offen, wie sich die jungen Künstler selbst gaben, zeigten sich auch die Musiker: „Lieder über den Tod bei einer Ausstellung junger Künstler ist vielleicht nicht durchgängig passend.“ So wechselten sie kurzerhand das Genre und spielten/sangen „Scarborough Fair“ und „Blackbird“ von den Beatles. Was der Stimmung keinen Abbruch tat, im Gegenteil.

Die von Ingrid Wörlen und Monika Jakob „wie in der Schul’“ interviewten Künstler erzählten offen und bereitwillig über die Beweggründe ihres Schaffens. Bastian Bickelein aus Oettingen ist gelernter Grafik- und Auto-Designer, malt und „taped“ mit dem Werkstoff, den er auch in seinem Job nutzt: Klebeband auf Plexiglas. Kinga Eisenbarth, nach fast 20 Jahren in Italien erst kürzlich wieder in ihre Heimatstadt Oettingen zurückgekehrt, malt vorwiegend großformatig mit Tempera und Acryl, verarbeitet Zeitgeschichte und Frauenthemen in ihren Bildern. Die Wemdingerin Claudia Forster präsentierte ihre eigenwilligen, gezeichneten Irisbilder (Augenblick), für die sie Makroaufnahmen aus dem Internet als Vorlagen verwendet.

Der Nördlinger Heiner Frank, Steinmetz und Restaurator, wurde von den Kuratoren „zu Skulpturen gezwungen“, wie man scherzhaft bekannt gab, weil seine starkfarbigen Bilder gar nicht ins Haus gepasst hätten. Sandra Forster ist „Staatlich geprüfte Gestalterin für Blumenkunst“ und hat für einen eigentlich nicht nutzbaren hinteren Raum des Hauses eine bemerkenswerte Installation mithilfe von Nylonstrümpfen geschaffen: „Die morbide Wand hat mich dabei inspiriert.“

Wolf Jakob Gruber experimentiert nach eigener Aussage „mit allem, was Kunst schaffen kann“, er malt, macht Linol- und Holzschnitte und illustriert. Auch Stefan Sailer illustriert, malt mit Acryl, aber auch Aquarelle, arbeitet gerne mit Wortspielen und Doppeldeutigkeiten, wie zum Beispiel bei einem seiner gezeigten Bilder, den „Palmkätzchen“. Klara Hiemer aus Nördlingen überzeugt mit ihren originellen, kleinformatigen Holzskulpturen, mit denen sie schon bei den Nördlinger Ateliertagen reüssiert hat. Und schließlich Theresa Scheible aus Alerheim, Modeschneiderin, Modedesignerin, die sich erst seit Kurzem als freischaffende Künstlerin bezeichnet, und doch schon für den Kunstpfad am Wennenberg-Sommerkeller ihre Streetart gezeigt hat.

Es ist eine wilde Mischung, die der Nördlinger Kunstverein zeigt, aber genau diese Mischung verschiedener Genres und die unverstellten Herangehensweisen der jungen Künstler machen den Reiz dieser Präsentation aus. Sie ist noch bis zum 6. Oktober, jeweils Samstag, Sonntag und am Feiertag von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Näheres auch im Internet unter www.kunstvereinnoerdlingen.de

