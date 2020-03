20.03.2020

Kain und Abel auf einem Rieser Bauernhof

Der Angeklagte schlug mit dem Holzscheit auf den Rücken des Bruders ein. Das Nördlinger Amtsgericht muss auf die Familiengeschichte eingehen, um den Fall aufklären zu können

Gewalt zwischen Brüdern kennt man seit Kain und Abel. Wegen eines Streits, der zu einer gefährlichen Körperverletzung führte, trafen sich zwei Brüder aus dem Ostries und ihr Vater diese Woche vor dem Richter.

Am 3. Juni vergangenen Jahres war es gegen 18 Uhr zwischen dem angeklagten 38-jährigen Hofeigentümer und dessen 47-jährigem Bruder zu einem Streit auf dem Hof gekommen. Die beiden brachten sich gegenseitig zu Boden und der Angeklagte schlug mehrfach mit einem etwa 50 Zentimeter langen und zehn Zentimeter dicken Holzscheit auf den Rücken seines am Boden liegenden Bruders ein; dieser erlitt blutige Wunden.

Begonnen hatte den Streit der Ältere, der 0,4 Promille Alkohol im Blut hatte und dem jüngeren Bruder gegen den Oberkörper schlug. Ein Strafbefehl über 2475 Euro war deswegen bereits ergangen.

Der jüngere Bruder gestand die Tat mit dem Holzscheit und zeigte Reue. Er gab an, aus Furcht vor dem körperlich überlegenen Älteren in einer Notwehrsituation gehandelt zu haben. Dieser habe ihn vor sechs Jahren mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen. Die Platzwunde habe seinerzeit in der Notaufnahme versorgt werden müssen. Da er diesmal wieder von seinem Bruder tätlich angegangen worden sei, habe er Panik bekommen: „Ich hatte Angst, dass er mich wieder so verletzt, dass ich in der Notaufnahme lande. Die Sache ging so schnell, auf einmal sieht man, dass es eine Dummheit ist.“ Er habe versucht, seinen Bruder mittels der Schläge unten zu halten, damit er ihm nichts mehr anhaben könne.

Der Angeklagte sah den Grund für das schwierige Geschwisterverhältnis darin, dass der ältere Bruder den Hof nicht überschrieben bekommen habe. „Permanenter Neid und Hass“ seien die Folge gewesen. Obwohl dem Bruder der Hof nicht gehöre, entsorge er eigenmächtig Sachen vom Hof und mache Dinge, die ihn nichts angehen würden.

Der geschädigte Bruder machte von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, „um nicht unnötig Öl ins Feuer zu gießen“, wie er sagte. Der 72-jährige Vater der beiden sagte aus, dass die ganze Familie unter dem Verhalten seines älteren Sohnes leide. Dieser habe, so der Vater, „einen Entsorgungswahn und steigert sich rein“. Früher sei er einmal von seinem Sohn umgestoßen worden, wobei er sich die Schulter ausgekugelt habe.

Eine Altenpflegerin der Diakonie hatte die Prügelszene beobachtet, als sie mit dem Auto auf den Hof fuhr: „Ich dachte erst, der schlägt irgendetwas kaputt, ein Holz oder so.“ Als sie dann ausstieg und das am Boden liegende Opfer sah, habe sie mehrmals „Hör auf!“ geschrien, doch der Täter habe weitergemacht. Der Rücken des Geschädigten sei „rot, grün, blau“ gewesen, „alle Farben“.

Staatsanwalt Burkard Weiß forderte eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung und eine Zahlung von 2500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Verteidiger Edmund Herrmann plädierte auf Freispruch wegen einer Notwehrsituation.

„Die Lösung liegt in der Mitte“, sagte Richter Gerhard Schamann und verurteilte den Angeklagten wegen eines minder schweren Falls von gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 4500 Euro. Die ursprüngliche Notwehrlage habe nicht mehr fortbestanden, nachdem der Bruder am Boden lag. „Ab diesem Zeitpunkt war es Wut und Bestrafung“, so Schamann. Er riet dazu, das Geschwisterproblem „professionell mit einem Mediator aufzuarbeiten“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (linm)