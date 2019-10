vor 25 Min.

Karin Kalisa liest in der Alten Schranne

Autorin stellt ihr neues Buch vor

Karin Kalisa ist die Autorin des Buchs „Sungs Laden“, das bei der Aktion „Nördlingen liest ein Buch“ im Jahr 2017 gemeinsam gelesen wurde. Die Autorin wurde nun von Bücher Lehmann und der Stadtbibliothek eingeladen, ihren neuen Roman „Radio Activity“ vorzustellen. Die Lesung findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Schranne in Nördlingen statt. Der Eintritt beträgt acht Euro, Karten sind bei Bücher Lehmann erhältlich.

Zum Inhalt: Wenn sie zu hören ist, werden die Radios lauter gedreht: Nora Tewes hat die perfekte Radiostimme – und einen Plan: Auf 100.7, einem Sender, den sie mit zwei Freunden gegründet hat, will sie einen lange davongekommenen Täter in die Enge treiben. Überstürzt ist Nora in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, um ihrer Mutter, die im Sterben liegt, nahe zu sein. Unter der Last des viel zu frühen Abschiednehmens bricht eine nur oberflächlich verheilte Wunde auf, und ein Verbrechen, dessen Opfer ihre Mutter als Kind geworden ist, wird offenbar. Nora erstattet Anzeige und erhält eine niederschmetternde Antwort: Verjährt. Am Mikrofon beginnt sie ein gefährliches Spiel, um die Hörerschaft gegen den Täter zu mobilisieren. (pm)