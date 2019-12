Kinder entwickeln „Waldkochbüchlein“

Plus Der Waldkindergarten „Wipfelstürmer“ bei der Alten Bürg hat die Auszeichnung „ÖkoKids“ bekommen. Welches Projekt sich die Kinder und Erzieherinnen ausgedacht haben.

Woher kommen die Kartoffeln, aus denen wir unsere Pommes machen? Und warum sollten wir kein Wasser verschwenden? Die Kinder des Natur- und Waldkindergartens „Die Wipfelstürmer“ wissen die Antworten, denn sie sind Nachhaltigkeitsexperten. Spätestens seit Mittwoch ist das nämlich offiziell.

Der Waldkindergarten in der Nähe von Riesbürg ist einer von 81 Einrichtungen aus Oberbayern und Schwaben, der die Auszeichnung „ÖkoKids – Kindertageseinrichtung Nachhaltigkeit“ verliehen bekommen hat. Das Projekt will einer Pressemitteilung des Umweltministeriums zufolge, Bildung zur Nachhaltigkeit (BNE) in Kindertageseinrichtungen weiterhin verbreiten und etablieren. Die pädagogische Fachkraft Miriam Buckel und ihre Kolleginnen haben den Waldkindergarten mit einem eigenen Projekt angemeldet. „Die Idee haben die Kinder mit entwickelt“, erzählt Buckel.

Der Vorschlag kam von den Kindern

Da die „Wipfelstürmer“ jeden Donnerstag über offenem Feuer kochen, kam der Vorschlag der Kinder: „Wir könnten ja was mit Kochen machen.“ So entstand also das „Waldkochbüchlein“, das letztendlich den Preis gewonnen hat. „Wir haben die Rezepte alle selbst erprobt“, sagt Buckel. Etwa 80 Prozent der Gerichte seien vegetarisch, da auch viele Zutaten aus der Natur verwendet wurden. Zudem haben die Eltern die Lieblingsrezepte der Kinder aufgeschrieben und beigefügt. Die Kinder haben noch jeweils Bilder zu den Rezepten gemalt.

Ein Rezept ist zum Beispiel eine Kräutersuppe. „Da haben wir mit den Kindern gleich gelernt, welche Kräuter wir gerade verwenden, woher die kommen und wofür wir sie verwenden können“, erzählt die Erzieherin.

Das Konzept des Waldkindergartens lernt den Kindern, genau das, was auch die neue Auszeichnung „ÖkoKids“ beschreibt: Nachhaltig und achtsam mit seinem Lebensraum umgehen. Die „Wipfelstürmer“ haben kein fließend Wasser und kochen über dem Feuer. „Die Eltern bringen uns das Wasser in Kanistern mit“, sagt Buckel. Wenn das Wasser leer sei, könne man nicht mal schnell den Hahn aufdrehen. „Außerdem ist am Dienstag immer unser Müslitag – da essen wir regionales Müsli aus der Bruckmühle und nehmen Milch vom Bauernhof“, so Buckel. Die Gerichte im Kindergarten werden oft mit Produkten aus dem eigenen Wipfelstürmer-Garten oder vom Wochenmarkt zubereitet.

Ändert die Auszeichnung etwas an den Abläufen?

Am Mittwoch war Miriam Buckel zusammen mit ihrer Kollegin Franziska Krischdat bei der Verleihung in München – sie kamen zurück mit einem Zertifikat, einer Tontafel mit dem neuen Titel „ÖkoKids“ und einem Gutschein für eine Winterlinde, die im Waldkindergarten gepflanzt werden kann.

Die Auszeichnung ändert allerdings nichts an den Abläufen im Waldkindergarten: „Achtsamkeit mit unserer Umwelt ist schon immer unser Motto“, sagt Buckel.

Ab sofort können sich laut Pressemitteilung bayerische Kindertagesstätten für die Auszeichnung „ÖkoKids“ in 2020 beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) bewerben. Weiterführende Informationen und Tipps gibt es online unter www.lbv.de/umweltbildung/fuer-kindertageseinrichtungen/oekokids/.

Das „Waldkochbüchlein“ kann man für acht Euro im Kindergarten oder am Stand auf dem Wochenmarkt kaufen.