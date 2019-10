Kinga Eisenbarth: Spontan statt Plan

Plus Die gebürtige Oettingerin wollte eigentlich nur für ein Auslandssemester nach Mailand. Sie blieb schließlich 17 Jahre dort. Nun ist sie wieder zurück im Ries.

Ohne Zweifel wurde an die Oettingerin Kinga Eisenbarth ein Künstler-Gen vererbt: Großvater, Vater und Bruder folgten einer Art Familientradition als Steinmetze und Bildhauer, der andere Großvater war Lehrer, zeichnete aber viel, und ein weiterer Bruder ist Ingenieur und in seiner Freizeit Leuchten- und Möbeldesigner. Kinga Eisenbarth zeichnete und malte als Kind gerne und die Mutter ermunterte sie mit neun Jahren, das Talent in privaten Malstunden zu schulen. Sie erlernte alle gängigen Techniken, doch alles stand im Schatten ihrer ganz großen Leidenschaft für Pferde, die zum roten Faden in ihrem Leben werden sollte.

Eine Tellerschale für den Aperitiv

Nach dem Abitur bestimmte zunächst die künstlerische Ader den Weg, sie studierte an der Berliner Hochschule der Künste (heute Universität der Künste) Produktdesign. Für ein Auslandssemester zog es sie nach Mailand – es sollten 17 Jahre daraus werden. Sie liebte die Stadt dermaßen, dass sie ihre Professoren überredete, dort ihr gesamtes restliches Studium absolvieren zu dürfen; dabei musste sie die Zwischenstände ihrer Arbeit nach Berlin rückmelden. Es entsprach ihrer Art, dass sie in ihrer Abschlussarbeit Kunst und praktischen Alltagsbezug vereinte: In den In-Kneipen Mailand war es üblich, mit Getränk und kleinen Speisen im Gedränge zu stehen, wobei man keine Hand mehr frei hatte. Also entwarf sie die Tellerschale „aperitivo bianco“, die man ähnlich wie eine Malpalette in einer Hand mit dem Daumen festhalten konnte. Speisen fanden in Vertiefungen Platz, Gläser konnte man je nach Größe in verschiedenartigen Aussparungen einhängen.

Noch bevor das Studium vollends abgeschlossen war, entdeckte sie bei einer Spazierfahrt eine Art Pferdegestüt und der Fahrer fuhr einfach hin. Es handelte sich um eine Kooperative für behinderte Menschen, ganz ähnlich unserer Lebenshilfe. Spontan beschloss sie, dort Reitstunden zu nehmen: Man erkannte ihre enorme Erfahrung mit Pferden und fragte sie, ob sie zwei gestiftete Sportpferde denn zu Therapiepferden umtrainieren konnte. Sie konnte, erhielt bei dieser Gelegenheit eine Anstellung als Reittherapeutin. Dank ihrer künstlerischen Ausbildung übernahm sie auch Grafikaufgaben, gestaltete unter anderem Prospekte, Jahrbücher sowie eine Zeitschrift, die die behinderten Menschen intern herausbrachten.

Unbeschwerte Kreativität

Da die Kooperative stark wuchs, verlagerten sich die Aufgaben Eisenbarths immer mehr in diesen Bereich, dazu gab sie auch noch Malstunden. Zusammen mit einer Kollegin suchte sie immer einen bestimmten Maler heraus, stellte ihn in den Kursen vor und regte die Teilnehmer an, Bilder in dessen Stil zu malen. „Da kam die unbeschwerte Kreativität wie bei kleinen Kindern zutage, indem sie beispielsweise Bäume mit grünen Stämmen und braunen Blättern malten“, so Kinga Eisenbarth.

In Bibliotheken und anderen Kultureinrichtungen Mailand organisierte sie dann kleine Ausstellungen. „Es waren wunderbare Jahre in Mailand“, schwärmt die Oettingerin; doch so spontan, wie sie dort ihren Weg fand, folgte sie nun der Vernunft, kehrte vor Kurzem wieder in die Heimat und zu ihrer Familie zurück. In Donauwörth fand sie Arbeit als Grafikerin und ist gerade dabei, ihre Kunst in einer neuen Richtung auszuleben – unter anderem in zum Teil lebensgroßen Porträts emotional geprägter oder geheimnisvoller Frauen, inspiriert aus Modezeitschriften oder den täglichen Nachrichten. Teile der Gemälde lässt sie unvollendet und befeuert damit die Fantasie des Betrachters. Sie nahm bereits an den Oettinger Kreativtagen teil; daraus erwuchs wiederum die Aktion „Junge Rieser Kunst-Vielfalt.“ Man wird wohl noch viel von ihr sehen.