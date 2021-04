13:26 Uhr

Kirchtürme im Ries: St. Gallus in Dürrenzimmern hat sogar eine eigene Taufglocke

Der Turm der St. Gallus-Kirche in Dürrenzimmern.

Plus Der Kirchturm von St. Gallus in Dürrenzimmern verfügt über vier Glocken. Was es damit auf sich hat, erklärt der nächste Teil der RN-Kirchturmserie.

Von Peter Urban