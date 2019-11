vor 3 Min.

Klaus Pavel tritt nicht mehr an

Neuer Landrat wird 2020 gewählt

Der Ostalbkreis bekommt im kommenden Jahr eine neue Landrätin beziehungsweise einen neuen Landrat. Die Amtszeit von Klaus Pavel endet am 11. September 2020. Er bewirbt sich nicht erneut, kündigte der 66-Jährige im Kreistag an: „Es war eine wunderschöne Zeit. Aber irgendwann ist Schluss.“ In Baden-Württemberg wählt der Kreistag den Landrat. Im Ostalbkreis ist dies für den 30. Juni kommenden Jahres vorgesehen. Das Gesetz hätte es Pavel erlaubt, weiterzumachen, allerdings keine volle achtjährige Amtszeit mehr. Denn er wird im Juni 67 Jahre und hätte nicht mehr kandidieren dürfen, wenn er zum Zeitpunkt der Wahl schon 68 gewesen wäre. Mit 73, also im Juni 2027, wäre dann jedoch definitiv Schluss gewesen. (vitu)

