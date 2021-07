Hallenbad: Die Stadt muss den Worten Taten folgen lassen

Plus Der Stadtrat hat sich mit knappem Ergebnis gegen die sechste Bahn entschieden. Dafür muss Nördlingen den Vereinen entgegenkommen, meint unser Autor.

Es ist vollbracht. Nach Jahren der Diskussion bekommt Nördlingen ein neues Hallenbad. Es wird, entgegen den Wünschen von Schwimmverein und DLRG, keine sechste Bahn haben. Die Abstimmung im Rat war knapp. Nach dieser Entscheidung muss die Stadt in einigen Jahren ihren Versprechen Taten folgen lassen.