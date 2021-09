Trotz hoher Wahlbeteiligung: Im Ries ist nur ein Hauch von Wandel zu spüren

Einige Wählerinnen und Wähler sehnen sich einen Wandel herbei. Doch ein Großteil setzt auf Beständigkeit, meint Verena Mörzl in ihrem Kommentar.

Nie haben bei einer Bundestagswahl in den vergangenen 27 Jahren mehr Menschen im Landkreis Donau-Ries gewählt, als 2021: 100.768 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 81,1 Prozent und liegt damit noch höher als der schon sehr gute Wert im Wahlkreis 254 mit 80,2 Prozent. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihr Recht genutzt, um sich mit ihrer Stimme stark für die Region zu machen. Bemerkenswert und vorbildlich. Deutlich wurde aber auch, dass viele sich eine Veränderung herbeisehnen und mit den Regierenden unzufrieden sind.

Was im Ries auffällig ist: Trends sind nicht so stark ausgeprägt wie auf Bundesebene. Die CSU verliert weniger, aber vor allem profitieren SPD und Grüne nicht im vollen Umfang vom Aufschwung. Woran liegt das?

Ulrich Lange (CSU) ist die starke Stimme für das Ries in Berlin und die Bürger wissen das. Dennoch muss für die Christsozialen klar sein, dass es eine Kehrtwende erfordert, um 2025 nicht noch mehr Verluste ertragen zu müssen. Die Wählerinnen und Wähler vertrauen nun darauf, dass Christoph Schmid (SPD) mindestens zur zweiten starken Stimme in der Hauptstadt wird. Auch wenn er im Ries allseits bekannt ist, an der Landkreisgrenze ändert sich das. Gilt umgekehrt für die Grünen. Ihr Kandidat war für den gesamten Wahlkreis zu schwach.