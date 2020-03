vor 22 Min.

Kommunen organisieren Hilfe

Projekte in Oettingen, Harburg und im mittleren Ries

Die Stadt Harburg richtet für Senioren, Alleinstehende, Alleinerziehende und hilfebedürftige Personen einen Lieferservice für Lebensmittel ein. Ziel sei es, dass die Versorgung der Bürger mit Lebensmitteln, Waren des täglichen Gebrauchs und dringend benötigten Medikamenten gewährleistet sei, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer seine Einkäufe nicht selbst tätigen kann und Unterstützung benötigt sowie Personen, die gerne Besorgungen für Betroffene übernehmen möchten, bittet die Stadt, sich unter der Telefonnummer 0171/ 8003617 zu melden.

Die Stadt Oettingen möchte ein Netzwerk aufbauen und Hilfesuchende und Helfer zusammenführen, heißt es in einer Pressemitteilung. Unterstützt werde sie dabei von der Diakoniestation Oettingen. Wer Hilfe benötigt oder spontan helfen möchte, kann sich der Stadt zufolge über mehrere Wege melden:

bei der Kontakt-Hotline 09082/ 70952, montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr,

per E-Mail an Nachbarschaftshilfe@oettingen.de,

per Kontaktformular, das auf der Homepage der Stadt und in einer Prospektbox vor dem Oettinger Rathaus hinterlegt ist.

Nachbarn und Bekannten könne auch per Zettel im Briefkasten oder an der Tür Hilfe angeboten werden. Auch dafür biete die Stadt Formulare im Internet und in der Prospektbox . „Es ist wichtig, die beruflichen und privaten Kontakte zu reduzieren, um Infektionsketten zu unterbrechen“, sagt Bürgermeisterin Petra Wagner. Einige Oettinger Einzelhändler haben einen Lieferservice eingerichtet. Informationen gebe es im Internet unter www.oettingen-erleben.de.

Die Helfenden Hände bieten in Deiningen, Alerheim und Wechingen für alle, die in den nächsten Wochen nicht selbst einkaufen können oder aus Sicherheitsgründen ihre Wohnung nicht verlassen, einen Einkaufsservice an. Interessenten können sich unter bekannten Telefonnummern melden, dann organisiert die Nachbarschaftshilfe für den nächsten Werktag den Einkauf. Sieglinde Besel ist wie gewohnt unter der Handynummer 0151/ 10629018 und über Anrufbeantworter unter der Nummer 09081/24143 zu erreichen. (pm)

Themen folgen